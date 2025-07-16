衛福部1925安心專線、男性關懷專線兩電話 今晚暫停服務九小時

因應台灣電力公司進行老舊變壓器更換工程，衛福部提供的1925安心專線以及男性關懷專線（0800-013-999）在今晚十點到明天上午7點暫停服務9小時。

1925安心專線是衛生福利部提供全國民眾心理諮詢服務的電話專線，年接聽通數達10至12萬通，平均每日超過300通。男性專線則是協助國內男性於面臨婚姻、家庭或親子關係問題時，學習用正向互動關係模式，處理和面對家庭與其人生之大小關卡；年通話量約8000通，日均20通。

衛福部心理健康司指出，該是工程為因應變壓器更換，並非受到颱風影響，為確保通話品質跟系統安全，會短暫暫停服務，施工完成後將立即恢復正常服務。

民眾若在停機時段有心理支持需求，可撥打生命線1995及張老師1980，也可提供適當的心理支持。