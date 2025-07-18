健康不等於能變瘦！堅果、羊肉越吃越胖 營養師：別信「燃脂神器」

堅果和羊肉被不少人視為減重時的健康食材，但專業營養師提醒，兩者其實都是十足的「熱量陷阱」，吃多了反而越減越胖。根據「President Online」報導，日本管理營養士森由香子指出，堅果雖富含維生素E、膳食纖維、必須脂肪酸等營養素，但同時也含有大量油脂和熱量。以杏仁或腰果為例，少量就可能超過100大卡，還常被當成零嘴邊吃邊看電視，無形中熱量爆表。

她強調，堅果的營養可透過蔬菜、魚類、大豆製品等日常食材攝取，不必刻意每天吃。過量攝取不僅會造成脂肪堆積，還可能因含有草酸導致尿路結石。至於近年被吹捧為「燃脂神器」的羊肉，主因是它含有促進脂肪代謝的胺基酸「左旋肉鹼（Carnitine）」，含量為牛肉的3倍、豬肉的9倍。不過營養師指出，想靠吃羊肉來燃燒脂肪，其實是錯誤期待。

森由香子解釋，體重變化的根本在於「攝取與消耗的熱量平衡」。羊肉本身含有高脂肪、高熱量（每克脂肪約9大卡），攝取過多照樣會變胖。此外，左旋肉鹼其實能透過人體自行合成，只要攝取均衡蛋白質如魚、蛋、豆製品等即可，不需要仰賴羊肉補充。

她提醒，減重應從均衡飲食與規律運動著手，別迷信「吃什麼就能瘦」的說法。堅果與羊肉若要攝取，應適量、搭配其他食材使用，才不會落入「吃得健康卻瘦不下來」的陷阱。

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