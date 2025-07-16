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罹病20年⋯6旬婦口腔2.5公分良性腫塊致下唇變形 長庚冷凍槍改善

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北長庚醫院口腔外科助理教授級醫師陳志魁，良性口腔血管病變，發生族群不分年齡與性別，病灶多呈現紅紫、紫色外觀，常見於舌頭、頰黏膜、口底部位，不僅影響美觀與進食，還可能出現出血、疼痛等症狀。記者林琮恩／攝影
台北長庚醫院口腔外科助理教授級醫師陳志魁，良性口腔血管病變，發生族群不分年齡與性別，病灶多呈現紅紫、紫色外觀，常見於舌頭、頰黏膜、口底部位，不僅影響美觀與進食，還可能出現出血、疼痛等症狀。記者林琮恩／攝影

良性口腔血管病變是常見口腔黏膜疾病，患者口腔中出現紅紫色、紫黑色血管腫塊，影響臉部外觀，也影響進食。一位67歲退休婦女，因治療牙周病，意外發現罹患良性口腔血管病變20多年，口腔中2.5公分大腫塊，使她下唇嚴重變形，出門都不敢抬頭示人。台北長庚醫院口腔外科助理教授級醫師陳志魁，使用他研發的冷凍槍治療後，患者外觀恢復正常。

陳志魁說，每百位頭頸部患者中，有6.4位為良性口腔血管病變，發生族群不分年齡與性別，病灶多呈現紅紫、紫色外觀，常見於舌頭、頰黏膜、口底部位，不僅影響美觀與進食，還可能出現出血、疼痛等臨床症狀，嚴重時，甚至會發生自發性出血引發急性併發症，甚至危及性命。過去，病人必須接受外科手術，或雷射治療，但有傷口較大、過程較不適問題。

陳志魁開發的「冷凍槍治療」，將用於皮膚科的冷凍治療「舊器械新用」，導入口腔治療， 利用液態氮噴入病灶處，先冷凍、再解凍，並訂出標準治療流程，初期治療，以「1分鐘冷凍、2分鐘解凍」，並執行2循環，若需要第2次治療，則延長冷凍時間，「冷凍2分鐘、解凍2分鐘」，也執行2循環，該治療目前採健保給付，多數病人申請給付均可獲准。

長庚團隊分析以冷凍槍治療的33位病人，97%痊癒未復發，平均療程次數約1.6次。陳志魁說，33位病人中，25人痊癒且無併發症，7人有淺疤痕、暫時性神經症狀等，研究成果登上國際期刊「臨床口腔研究」；治療過程中，可施打麻藥緩解疼痛，少數未施打麻藥病人，約一星期內有持續疼痛症狀，服用普拿疼等藥物就可控制。

台北長庚醫院兒童牙科系主任蔣孟玲表示，冷凍槍治療過程有些兒童會心生恐懼，但只要適當使用鎮靜麻醉藥物，穩定兒童患者情緒，即可使用這項治療；對於高齡長者，若合併高血壓等慢性病，以傳統手術切除良性口腔血管病變，手術範圍大、容易出血，過去對醫師來說十分困擾，使用這項新治療，可解決此問題。

長庚 手術 患者

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