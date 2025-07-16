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40歲女上班族罹白內障險失明 醫：過熟才手術視力可能無法恢復

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院眼科醫師彭書昱醫師說，白內障手術最佳時機為「中等成熟」階段。圖／長安醫院提供
長安醫院眼科醫師彭書昱醫師說，白內障手術最佳時機為「中等成熟」階段。圖／長安醫院提供

一名40歲女上班族，肩負家中經濟重擔，左眼模糊長達一年多卻始終未就醫，直到最近視力惡化到幾乎看不見才至眼科求診。經診斷為過熟的白內障併發青光眼。所幸經醫師手術後，視力已經恢復。但醫師呼籲，白內障手術最佳時機為「中等成熟」階段，若延誤至過熟階段，不僅手術更複雜，視力也可能無法完全恢復。

長安醫院眼科醫師彭書昱醫師說，患者的白內障已呈現完全乳白色的過熟狀態，手術複雜度遠超一般白內障。過熟白內障因水晶體嚴重混濁，手術過程必須使用特殊染劑輔助，且水晶體質地過硬，需要更高的超音波能量才能乳化，相對增加手術風險與術後恢復時間。

他說，經仔細評估，並成功向健保局申請給付特殊染劑後，順利為她植入人工水晶體。患者的視力也從術前的幾乎失明，在一周內迅速恢復至1.0，成果令人欣喜。然而彭書昱也提醒，術後快速恢復與患者年輕以及身體狀況良好有關，並非所有人都能如此順利。

彭書昱說，白內障是常見的老年眼疾，發生率隨年齡上升。最佳時機為「中等成熟」階段，此時不僅手術風險較低，術後恢復也相對迅速。若延誤至過熟階段，不僅手術更複雜，視力也可能無法完全恢復。

他說，在臨床經驗中，彭醫師觀察到許多年長患者因過度拖延，導致白內障過熟才被迫手術，此時往往已行動不便，需仰賴輪椅或家屬陪同頻繁往返醫院，徒增身心負擔。

彭書昱說，現代白內障手術技術成熟且安全性高，切勿因對手術的恐懼而錯過最佳治療時機。定期接受眼科檢查，及早發現及早治療，才能維護珍貴的視力健康。

視力 白內障 手術

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