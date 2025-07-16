必須搶時間治療！醫示警「癌王」3症狀：腹痛不能只做胃鏡

胰臟癌被稱為「癌王」，主要是因為其高惡性度、早期不易被發現。對此，胰臟醫師林相宏發文指出胰臟癌的「3大症狀」，為腹痛腹脹、腰背痛以及噁心想吐，呼籲民眾上腹部不舒服就要盡早做胰臟檢查，因為胰臟癌需要搶時間診斷和治療。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書發文，分享一個病例，病患是60歲女性，四個月來上腹部周圍不太舒服，並不是很痛，但脹氣脹到連睡覺都很困難，連喝水都想吐，不舒服的感覺延伸到左腰處，食慾下降，瘦了一公斤。

林相宏表示，病患一開始去照胃鏡，發現有胃食道逆流的症狀，甚至去看骨科，各方面都正常，吃好幾個月藥都沒用，跑去看中醫與沒效果，家人感到不對勁，才帶來給他治療。

林相宏指出，後來他幫病患做了腹部超音波，起初以為胰臟沒什麼問題，但胰臟尾部腫瘤真的很難用超音波照出來，於是安排了胰臟內視鏡超音波，掃不到3秒，立刻顯現出一個超過3公分的「胰臟癌腫瘤」，馬上幫病患安排轉診，評估手術。

林相宏建議，上腹部不舒服不要只做胃鏡或超音波，要是早點察覺，四個月前就做胰臟檢查，病患就能得到盡早的治療，因為胰臟癌需要搶時間診斷和治療，出現腹痛腹脹、腰背痛以及噁心想吐都是胰臟癌症狀，應盡速就醫，越早發現越好。