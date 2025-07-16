夏天吹冷氣頭暈、沒精神 中醫師揭喝「這一物」可消除冷氣病

夏天高溫潮溼，大家常開冷氣避暑，但室內與室外的溫差太大，人體無法調適，引起身體不適，俗稱為「冷氣病」。翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕說，為避免誘發冷氣病，經常出入冷氣房，或是長時間在冷氣房工作的人，可以喝點薑茶、刮痧，並使用具放鬆神經的精油組合，緩解身體不適。

賴睿昕說，冷氣病好發機轉，為夏天戶外天氣炎熱，使得全身發熱，這時人體排汗的自我調溫機制啟動，經由汗水排掉體內累積的熱，但猛然進到冷氣房，原本張開的毛孔驟然因為冷氣而閉鎖起來，引起血管神經不自主的收縮，也把原本應該散掉的熱關在體內，當人的體溫升高，就會讓人覺得很不舒服。

賴睿昕指出，輕微的冷氣病可能只是讓人覺得精神不濟、體溫微熱，這也是很多人都會以為自己發燒，可是量體溫又是正常的，但就是感覺自己微熱微熱的疲累感，嚴重甚至開始頭痛、頭暈與肩頸僵硬。

因此，老一輩的人常說「冬至蘿蔔，夏至薑」，但很多人以為是不是搞錯了？冬天很冷應該要吃薑來提高體溫，夏天那麼熱應該吃蘿蔔退火不是嗎？

賴睿昕說，其實這是因為冬天的時候，大家都喜歡吃熱食暖和，熱性食物吃太多太過燥熱，所以冬天要吃蘿蔔去除燥熱，而夏天的時候因為天氣熱，大家吃了很多的西瓜、冬瓜等瓜果類，造成體內太涼，所以要吃溫熱的薑來去除體內因為瓜果吃太多引起的寒氣。

冷氣病也是同樣的道理，經常出入冷氣房，或是長時間在冷氣房工作的人，可以喝點薑茶，薑茶的量不必很多，只要用2片薑片，加上300c.c.的熱水，悶出一杯來飲用，一整天可以喝1到2杯。但如有喉嚨痛、咳嗽等感冒症狀時，就不能喝薑茶，喝了溫熱的薑茶會使病情加重。

除了喝薑茶，也可以靠刮刮痧來散掉體內熱氣，以中醫來說，刮痧是藉由皮下微血管擴張來散掉體內的熱和毒素，以西醫來說，體熱就是發炎，藉由刮痧可以把體內發炎的紅腫熱痛排放出來，刮痧的時候不必一定要刮到發紫發黑，只要刮到有痧點出來，就達到效果了。

賴睿昕建議，進入冷氣房時先戴口罩5分鐘，等適應溫度後再取下，並披戴薄長袖或圍巾，減少身體外露面積，降低受涼機會。在冷氣房中放一杯水以調節濕度，擦乳液保濕肌膚與適時眨眼來滋潤眼睛。還有定期清洗冷氣機濾網、排水管與電風扇，減少過敏原累積，也儘量避免冷氣出風口和風扇對著人頭部吹送，儘量將風向朝著無人方向。

針對「冷氣病」造成的頭暈腦脹，也建議使用一些具有提神醒腦、促進血液循環、放鬆神經的精油組合。如薄荷（Peppermint）、尤加利（Eucalyptus）、甜橙（Sweet Orange）各2滴，再加入薰衣草（Lavender）3滴，建議使用方式可以利用擴香、吸嗅瓶及溫熱敷以提神醒腦、舒緩頭暈，並具有放鬆神經、減緩緊繃與焦躁等功效。