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人妻憂「先生無法斷奶影響母乳營養」 醫正經回應：記得消毒就好

聯合新聞網／ 綜合報導
母乳示意圖。圖／Ingimage
母乳示意圖。圖／Ingimage

近日一則關於母乳哺餵的趣味提問在網路上引發熱議，一位人妻向婦產科名醫蘇怡寧私訊詢問「老公一起吸母乳會影響母乳成分嗎？」，蘇醫師以一句「不會啊，記得乳頭消毒就好」作答，不僅讓人妻安心，也讓網友笑稱「好深奧的話題！學到知識了」。

蘇怡寧醫師在臉書發文指出，這個問題雖然聽來逗趣，但其實是應該被認真看待的科學議題，「給我坐下來認真聽好」。他說，根據研究，「小孩唾液確實會影響母乳成分」，寶寶在親餵時，唾液會透過乳頭進入乳腺刺激母體分泌相應的免疫成分，這一過程稱為「乳腺－寶寶交互作用retrograde milk flow（乳汁回流）」。這機制使得寶寶生病或口腔有病原體時，母體會增加抗體（如IgA）及免疫細胞在乳汁中的濃度，提升保護力。

但是蘇醫師也強調，這個交互機制「只對寶寶有效」，因為寶寶唾液中的病原與腸道菌相，才是觸發母體免疫調節的主要訊號。成人口腔中的菌群不同於嬰兒，且母體對常見成人菌已有耐受性，不會因此調整乳汁成分。因此，即使丈夫偶爾吸吮，對母乳品質並無影響。

這番解釋讓不少新手爸媽感到安心，也在掀起一波討論潮。其中，加護病房醫師陳志金幽默回應「爸爸為什麼要和孩子搶食物？」、「老公終於可以『寵乳不驚』了」，皮膚科醫師林昀萱也在貼文下方留言「好了，老公不要再自取其乳囉」。

許多網友也忍不住發表看法，「先生該斷奶了」、「媽咪想問的其實是爸爸可以斷奶嗎」、「大寶寶搶小寶寶食物太瞎了」、「這是我看過最害羞但最科學的一堂課」、「老公要喝母奶找錯頭了吧」。

蘇怡寧 母乳

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