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忘了行李有它！女帶「1伴手禮」返台遭重罰20萬 淚崩喊：我太粗心

聯合新聞網／ 綜合報導
羅姓女子從大陸返台時，不慎將含肉製品「玉米澱粉腸」攜帶入境，遭重罰20萬。圖／聯合報系資料照
羅姓女子從大陸返台時，不慎將含肉製品「玉米澱粉腸」攜帶入境，遭重罰20萬。圖／聯合報系資料照

旅遊買伴手禮時當心！一名台灣的羅姓女子從大陸返台時，因不慎將含肉製品「玉米澱粉腸」攜帶入境，遭海關依規開罰新台幣20萬元。該女子於網路平台Threads分享自身經驗，表示明知不能帶肉類食品回台，但當時忘了行李箱內還有購買的玉米腸，過海關時才驚覺違規。

根據「TVBS」報導，羅姓女子指出，她在6月底於杭州購買伴手禮，回台時沒發現行李中還有玉米腸，雖然相當懊悔，但也不打算提起行政訴訟，選擇認錯並願意繳清罰款。她坦言自己剛畢業，只能用分期方式繳交罰金，也藉由這次經驗提醒大家務必確認行李內容，避免因一時粗心造成不必要的損失。

動植物防疫檢疫署再次強調，旅客不得攜帶豬肉及含肉製品入境，包括香腸、臘肉、火腿、培根、肉鬆蛋捲等食品。若違規攜入，依《動物傳染病防治條例》最高可裁罰100萬元，無論是否知情，皆不影響處罰標準。

貼文曝光後引起不少討論，有網友感同身受表示返國時總會反覆檢查行李，「曾經有位機長把沒吃完的肉包帶上飛機，但是太忙了忘了吃，飛出國又飛回來被檢查到，然後也是20萬」、「我回來前都會確定買的吃完，不然就是不買這個」、「哇....真的要注意，每次要檢查時，還是會擔心自己會不會有遺漏食物在包裡」。

羅小姐攜帶的玉米澱粉腸外觀體積小，包裝上名稱也不明顯顯示含肉，實際上卻含有雞肉與豬肉成分。對於可否攜帶肉製品返台，防檢署說明，若是經過高溫殺菌處理的食品，如泡麵內附的軟袋裝肉塊、乾燥肉末或罐頭，通常可允許入境；但像是真空包裝的香腸、肉條、封罐肉鬆等，則不得攜帶。

特別提醒，有些食品雖名稱未標示含肉，仍有肉成分，例如火腿腸、五仁月餅、鳳凰捲及部分青團(草仔粿)等，民眾應格外留意，避免違規受罰。

桃園機場 出國旅遊 伴手禮

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