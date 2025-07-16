颱風周末生成對台影響曝 下周二東部外海恐再有熱帶低壓

西半部受西南風伴隨海陸風環流影響，中部以南天氣為多雲有短暫雨或雷雨天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，目前沿海有對流發展並往陸地移動，預估將帶來短暫雨或雷雨。

薛皓天表示，北部及東半部天氣為晴時多雲午後有短暫雨或雷雨天氣，中部大多為多雲天氣，局部陽光露臉機會，各地午後都需注意短暫雨或雷雨發生，大台北東南側、各地山區及花東縱谷有偶較大雨勢發生機會。加上深夜有地震發生，東部的山區要注意土石鬆動，降雨時天雨路滑，外出時多加注意行車安全。

在菲東外海的熱帶擾動仍持續發展，薛皓天表示，預估明天有機會形成熱帶性低氣壓。明天環境為西南風與偏東風交會，環境上仍處不穩定，各地上午大致為晴或多雲時晴天氣，午後轉多雲有短暫雨或雷天氣，因山區為風向交會點，預估雨勢較明顯，且有往平地擴散機會，大台北地區局部仍有較大雨勢，各地午後要多注意天氣變化。

薛皓天表示，周五熱帶性低氣壓將通過呂宋島北部，位置上較偏南，對台灣影響稍減小，不過環境轉偏東風，北部、東部為多雲時陰有短暫雨天氣，迎風面東半部降雨時間長，且要注意有較大雨勢發生；西半部受風向繞流影響，清晨至上午局部有零星短暫雨發生，隨後轉多雲時晴天氣，午後再轉多雲有短暫雨或雷雨天氣。

他說，深夜至周六清晨隨著熱帶系統通過呂宋島，引進較強的偏東到東南風，東半部及恆春半島的雨勢仍明顯，白天北部為多雲時晴天氣，東北部為多雲有短暫雨天氣，西半部為多雲時晴午後有短暫雨天氣，深夜熱帶系統已進入南海，將持續發展，有機會在周末形成輕颱，不過將不對台灣造成影響，隨後往港澳及廣東移動，預估下周一登陸廣東陸地。

雖然周末的熱帶系統對台灣影響小，不過，薛皓天表示，台灣位處於大低壓帶內，在周日有另一熱帶擾動於菲東外海至關島一帶發展。大環境為東南到偏東風，且低壓帶逐漸北移，下周中期整體環境不穩定，預估在下周二東部外海有熱帶性低氣壓形成機會，預估路徑將北上，不會直接影響台灣。

薛皓天表示，但台灣仍受大低壓帶影響，水氣多，各地大致為陰時多雲有短暫雨或雷雨天氣，預估到下周末天氣有好轉跡象。目前熱帶系統仍處於預報中，尚未有系統生成，且近期預報變動性大，下周的天氣將持續觀察，請大家多關心最新的天氣資訊。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。