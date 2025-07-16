觀察熱帶系統發展 賈新興：未來10天2個颱風生成機率高

近期將有颱風生成，可能影響台灣天氣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天2個颱風生成機率高；各模式預測共同點，至下周六環境有利颱風生成。周五至周六颱風有從呂宋島中部以北至巴士海峽通過的趨勢，受其外圍環流影響，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。下周二的熱帶系統不確定因素較大。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五至周六，颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。周五，午後竹苗以南山區、台南以南及花東有局部短暫陣雨。周六至周日，花東及屏東有陣雨，周六午後苗栗以南山區有局部短暫雨，嘉義以南亦有零星短暫雨。周日，午後新竹以南及宜蘭有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一，新竹以南及花東有局部短暫雨，午後新竹以北及宜蘭轉有局部短暫陣雨。下周二，嘉義以南及南台東有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三至下周四，北北基宜有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周五，苗栗以北有陣雨，宜花亦有零星短暫雨， 午後各地有局部短暫陣雨。

至於颱風動態，賈新興表示，需特別觀察今天起，菲律賓東方外海熱帶系統發展及移動的趨勢。初步研判，周五至周六，颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率。下周二的熱帶系統，不確定因素較大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。