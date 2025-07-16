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大雷雨炸高雄、台南 示警區域看這查
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市、台南市大雷雨即時訊息，持續時間至上午9時30分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。
大雷雨即時訊息示警區域：
台南市：官田區、大內區、西港區、七股區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區。
高雄市：阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區。
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