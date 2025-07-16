66歲男皮膚發黃、體重驟降、尿色深 到院檢查已是膽管癌末期

66歲張姓男子半年內體重無故下降4公斤、胃口變差，整天也提不起勁。最近更出現皮膚和眼白發黃，皮膚發癢、尿液呈深褐色的症狀，因此到急診就醫。醫師發現他的肝功能和黃疸指數嚴重升高，且肝臟布滿腫瘤，病理報告證實為膽管癌末期。

醫師透過「經皮穿肝膽道引流術」及「內視鏡逆行性膽道引流術」為他緩解黃疸症狀後，安排化學治療以延緩病情惡化。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師吳家慶表示，這名病患因抽血檢查發現肝功能指數與膽紅素（黃疸指數）都非常高，進一步安排腹部超音波及電腦斷層檢查，赫然發現肝臟布滿腫瘤、肝內膽管與總膽管異常擴張，肺部也疑似轉移腫瘤，因此高度懷疑是晚期肝癌或膽管癌，後來經病理報告確認為膽管癌。

吳家慶表示，由於病人黃疸指數過高，膽汁無法排出，如不及時處理恐引發感染，因此先由放射科醫師進行「經皮穿肝膽道引流術」，從皮膚穿刺至肝臟膽管中，引流滯留的膽汁來減輕黃疸症狀。後續考量引流管需長期留置，為不影響病人生活品質，所以採用「內視鏡逆行性膽道引流術」，改在體內放置引流管，減少外部管路帶來的不便與感染風險。

膽管癌是發生在肝臟內外膽汁通道的惡性腫瘤，雖然發生率不高，但因初期幾乎沒有症狀，導致很多病人發現時已屬中晚期，失去最佳治療時機。膽管癌的常見症狀包括皮膚與眼白發黃（黃疸）、尿色變深、糞便變白、皮膚搔癢、食慾不振、體重減輕、上腹或右上腹悶痛。

吳家慶指出，高危險族群有五大類，包括有膽管結石、膽管囊腫、慢性膽道發炎病史者；B型或C型肝炎、肝硬化患者；曾感染肝吸蟲（如食用生魚片、生螺）；有肝膽疾病家族史者；長期抽菸或暴露於化學品者。

吳家慶醫師提醒民眾，想要預防膽管癌，應避免吃生魚或生螺等高風險食物、減少菸酒與化學暴露、控制好肝病並定期追蹤肝膽功能、有家族史或膽道病史者更應定期做腹部超音波等影像檢查。早期膽管癌仍有機會手術治癒，雖然膽管癌初期症狀不明顯，但皮膚變黃、食慾差、體重減輕、尿色變深等都是警訊，千萬不可輕忽。最重要的是，定期檢查與健康的生活習慣，才能幫助遠離膽管癌的威脅。