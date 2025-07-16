苗栗以南地區不定時雷雨開轟 大台北酷暑飆36度以上

今天環境持續吹西南風，苗栗以南地區不定時有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署表示，主要在清晨至上午降雨較明顯，且有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，尤其大台北地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，中南部雲多下雨，今天高溫為32、33度，東半部為33、34度，北部35度左右，尤其大台北地區局部可能來到36度以上，各地低溫約26至28度。澎湖晴時多雲，氣溫27至31度；金門多雲時晴，氣溫28至33度；馬祖多雲時晴，氣溫27至31度。

明天水氣稍減，西南風減弱，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區及南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午因海陸風輻合中南部地區仍有零星短暫陣雨。

周五、周六熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，環境轉偏東風，迎風面花、東地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率；周五東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，周六東半部地區及恆春半島仍有陣雨或雷雨，且熱帶系統逐漸進入南海，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周日至下周二低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周三至下周五低壓帶影響，天氣較不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，菲律賓東方海面的大低壓區內有熱帶系統發展的機率，此熱帶系統未來有持續發展並往西北西移動接近呂宋島至巴士海峽及南海的趨勢，使台灣附近偏東風增強及水氣增多、降雨機率提高；熱帶系統的發展及對台灣天氣的影響程度仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察。