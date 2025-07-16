熱飆37度午後雷雨 吳德榮：周五熱帶系統外圍水氣到 周末大量降雨潛勢

今、明兩天晴午後多雲、仍炎熱；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，清晨、上午西南部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。今天北部24至37度、中部24至36度、南部25至35度、東部23至37度。

周五西半部晴朗午後雨，吳德榮表示，下午起熱帶系統外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。周六、周日熱帶系統通過巴士海峽或呂宋北端、進入南海，東半部及屏東南部有大量降雨的潛勢。

他說，下周一至下周四則與季風低壓及其內發展之其他熱帶系統的動向有關，仍是多雨環境，但確切演變，需再觀察。

根據各國模式模擬，吳德榮表示，周五起季風低壓逐漸北移，並挾大量水氣；歐洲模式（ECMWF）周五至周日的模擬路徑略往南調整，在季風低壓內發展的熱帶系統通過呂宋島北端，美國（GFS）模擬則通過巴士海峽；外圍環流皆影響台灣，有大量降雨的潛勢，不可輕忽。

此外，吳德榮表示，下周一至下周四各國的模擬顯示，還有其他熱帶系統在季風低壓內發展，有的離台灣很近；模式皆在調整中，需密切觀察。