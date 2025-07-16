長庚醫溺斃地點非禁區 上坪溪重評禁止水域

基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日在新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟時，不幸溺斃，當時消防局稱上坪溪禁止從事水域遊憩活動，廖的家屬遭輿論「炎上」，痛心強調廖育唯未擅闖禁區。消防局長陳中振昨說，當時誤認地點，事故處確實未禁止水域活動，但會重新評估。

廖育唯的家人和多個水域團體日前發起「還原真相，為水域活動正名」連署，強調廖等7人在上坪溪活動範圍，沒有擅闖禁區；當天的舟友都是經過專業訓練的老手，也有安全救生配備，廖未違法，單純就是意外，希望可以讓他安心離開。

陳中振表示，當天搜救人員在陸地看見鄉公所的禁止水域活動公告，接著下切到救援地區，因高地落差約3公尺，導致搜救人員誤以為事發水域也是禁止區；加上2023年上坪溪全段列為禁止水域，2024年才公告部分為禁止水域，第一時間誤以為事故地點為禁止水域。

陳中振說，目前上坪溪公告禁止水域範圍僅大隘村上游處及清泉橋下流域，有鑒於溺水事故地高低落差大，翻滾流、漩渦及暗流多，近5年來釀4死，已請交旅處重新評估上坪溪禁止區域範圍。

縣長楊文科認為，上坪溪該段水域危險性高，應擴大禁區範圍。暑假期間學生常常玩水，要讓學生、民眾更清楚了解哪些是禁止與危險水域。

新竹縣境內禁止水域共9處，交旅處長陳盈州說，近期將邀集轄管公所與府內相關單位開會討論，若有共識就納入禁止水域，定案後將重新公告。