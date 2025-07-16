健康你我他／聽阿爸呼喊我的名 陪他一起走艱辛路

我知道總有一天，你會把我忘記，但多麼希望這一天永遠都不會到來。

早上回家探望你，你看到我好開心，大聲地呼喊我的名字，還說天氣這麼熱，外出買便當應該很難受吧！「阿爸，不然我們下次不要吃便當，改吃剉冰好了。」好久沒跟你開玩笑，難得你意識到我的幽默，微微地笑了起來。

自從你生病後，再也聽不懂我這個搞怪女兒的玩笑話了。以前為了逗你開心，我發揮「雙子座」古靈精怪的個性，老是讓你哭笑不得，但至少不再眉頭深鎖。經濟壓力一直是你無法開懷大笑的緣由，久而久之，這樣勞苦一生的你還真的不知道該如何大笑。不希望你永遠苦著一張臉，擔憂煩惱全寫在臉上，所以我用另類的方式來舒展你的眉頭。

沒想到造化弄人，跌倒過幾回後，你的行為能力逐漸退化，情緒起伏大，記憶大不如前。你漸漸忘了周遭的人事物，甚至忘了身在何方。好幾次你打電話控訴在家陪伴你的大妹是不明來歷的壞人，把你關在陌生的地方。我慢慢解釋要你安心待著不用害怕，一切都會沒事，沒有人會傷害你。你的心情漸漸緩和下來，而電話這頭的我極力忍住哽咽的聲音，但淚水止不住地滑落下來。

阿爸，聽到你開心地呼喊我的名字，你不知道我有多麼感動，因為其他兄弟姊妹的名字早就不存在於你的記憶當中，也許我是你僅存的一小部分記憶，即便如此，我還是要你記住我，記住不管前路如何艱辛漫長，我都會陪著你，因為你是我最好的阿爸，是我一生中最感恩的家人。

阿爸，我愛你！不要忘記我。