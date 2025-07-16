太陽眼鏡護眼 醫：灰黑鏡片最佳 別選藍色

夏天陽光熾熱，紫外線（UV）強烈，容易對眼睛造成傷害，隨時間累積，將增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛說，夏天要做好「眼睛防曬」，出門配戴合適的太陽眼鏡，顯得格外重要。太陽眼鏡鏡片顏色以灰黑色為佳 ，藍色反而有害，玫瑰色僅具裝飾功能。

許粹剛表示，優質太陽眼鏡須能百分之百阻隔紫外線，但市面上不少廉價產品雖標榜國家標準認證「UV400」，但實際防護效果卻未必達標。依經濟部標準檢驗局規範，太陽眼鏡濾鏡分為0至4類，不同分類對光線穿透率與紫外線遮蔽率有明確標準。

如果是一般戶外活動，建議選擇紫外線遮蔽率75%以上的鏡片；如果是爬山、雪地等活動，最好選用全罩式設計的鏡片。但提醒濾鏡分類4，因透光度低，不建議在駕駛時配戴，以免造成危險。

許粹剛指出，太陽眼鏡鏡片顏色多樣，選擇應以功能為主，最佳選擇是灰黑色，能讓各種顏色的光線平等通過，透過鏡片的光線最自然；次佳選擇為茶色、琥珀色，能吸收被空氣中水氣或灰塵散播的藍光，可增強對比，細微處也看得清楚。黃色鏡片也可以購買，其適合室內或夜間駕車，可擋掉刺眼亮光，避免行車意外。

藍色鏡片則不建議使用，因為會吸引有害的藍光通過眼睛，可能提高黃斑部退化風險；而紅色及玫瑰色鏡片，僅具裝飾功能，無法有效防護眼睛。

如何判斷太陽眼鏡品質優劣？許粹剛說，可以將鏡片對著日光燈輕輕移動，若鏡片上反射的影像扭曲變形，便代表品質不良，也可請專業眼鏡行協助測試鏡片抗UV功能，並要求開立合格證明。若戴上眼鏡後，睫毛會碰觸到鏡片，則代表鏡距太短或鼻架高度不夠，若是長時間配戴不合適的眼鏡，可能迫使眼眶周邊肌肉長期出力，進而造成眼眶肌肉的疲勞。

保護眼睛就從選對太陽眼鏡開始，許粹剛指出，挑選太陽眼鏡時，應把握相關原則，並確認鏡片具有百分之百的抗UV功能，盡量選擇灰黑色鏡片，款式須合臉型且戴起來穩定。今年夏天特別炎熱高溫，千萬別讓紫外線悄悄偷走視力健康。