58歲失語、失寫竟是早發性失智 專家提醒10大警訊

現年61歲的李先生，58歲時確診新冠肺炎，痊癒後一直覺得有長新冠的不適症狀，進一步就醫檢查診斷為失語症、失寫症；轉至台大醫院確診竟是早發型阿茲海默症，當下青天霹靂，但轉念坦然接受，積極找社會資源延緩惡化，包括至失智據點運動、上課、促進人際社交。

「絕對不要跟社會失去連結，失去人際互動，這樣會加速活動力降低及產生憂鬱。」李先生表示，除了經常到據點參與活動、失智症相關課程等，他還有一個製作「失智症脫口秀」的夢想，無奈失寫症無法寫腳本。雖然大眾對失智症的認知提高，卻仍有歧視和偏見，讓失智者及其家屬不願意尋求協助、延後接受醫療服務。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症並不是單一疾病，而是多種病因的症狀組合。以目前台灣社區失智症流行病學調查結果，全國65歲以上長者失智症盛行率調查結果為7.99%，粗估已逾37萬失智人口。其中，大約有1.5萬人為65歲以下的年輕型失智症患者，對社會帶來嚴峻挑戰。

徐文俊說，失智症有跡可循，台灣失智症協會發布全新整理的「失智症十大警訊」文宣，將重要訊息以淺顯易懂的圖文傳遞給民眾，並提醒：掌握風險因子、提早辨識警訊，從日常生活保護大腦健康。若發現家人異常行為，應提高覺察、及早就醫評估，早期介入有助於獲得精準醫療。

針對失智症的預防策略，台灣失智症協會理事王培寧指出，「最好的治療就是預防」，建議從中年就開始多動腦，例如參與講座、閱讀、下棋，提升認知儲備量。

在飲食方面，攝取足夠蔬果、全穀、堅果與莓果類，並注重視力、聽力保健，避免大腦過度負荷。

此外，應防範三高與心血管疾病、避免頭部創傷與過量酒精攝取。王培寧提醒，空氣汙染如PM2.5對大腦健康的危害逐漸受到國際重視，室內也可搭配排油煙機、空氣清淨機等，降低罹病風險。

失智症十大警訊

1.記憶力減退影響到生活。

2.計畫或解決事情有困難。

3.無法勝任原本熟悉事務。

4.對時間、地點感到混淆。

5.理解影像視覺或空間關係有困難。

6.語言表達或書寫有障礙。

7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力。

8.判斷力變差或減弱，易作出不恰當的行為。

9.從職場或社交活動中退出，變得被動、人際退縮。

10.情緒和個性改變，容易憂鬱、生氣、疑心病。