失智長輩易陷金融陷阱 專家教3招護財產

台灣即將邁入超高齡社會，根據統計，每13名65歲以上長者，就有一人罹患失智症。富邦人壽法律事務部律師陳明賢指出，當高齡者罹患失智症後，極易成為金融剝削的受害者，常見陷阱包括：不當誘導購買高風險、不適合的金融產品、遭親友或照護者非法挪用財產、成為詐騙集團鎖定目標；富邦人壽啟動三大防詐機制，已成功攔截超過1,000萬元的詐騙金額。

金融機構 啟動3大防詐機制

近日更因詐騙日益猖獗，政府成立打詐國家隊，並與金融機構合作，共同打擊詐騙。富邦人壽已啟動三大積極防詐機制，包括銀髮族保戶權益確認書、主動關懷提問及勸阻通報系統，2024年至今年3月，透過這些機制已成功攔阻1,018萬元的詐騙金額。並透過科技輔助，引進官方簡碼「68999」作為企業官方簡訊，避免客戶誤信假冒資訊。

陳明賢表示，目前台灣已有相對完善的法律工具，能協助防範失智長輩面臨的金融風險，主要有「輔助宣告」、「監護宣告」及「金融註記」三種機制。「輔助宣告」適用於長輩仍保有部分行為能力但需要協助的情形，而「監護宣告」則適用完全喪失行為能力的長者，法院將依據醫療機構評估，指定適合的輔助人或監護人，協助處理日常重要事務和財務管理。

金融註記 為長輩財務築防線

「金融註記」則是透過聯徵中心申請，為長輩的個人信用資料增加特殊註解，例如：要求金融機構加強身分驗證、註記不再貸款等。當長輩與金融機構往來時，這些註記會觸發主動提醒機制，增加一道防範詐騙或財務挪用的防線。此外，地政機關推出的「地籍異動即時通」服務，能即時通知不動產異動情況，防堵不動產詐騙。

陳明賢表示，若長輩的認知功能已嚴重退化，需透過輔助或監護人處理保單事宜，以避免法律爭議。此外，建議可運用安養信託，由銀行或信託機構擔任受託人，專款專用於長輩的生活照護與醫療支出，有效防止財產被不當使用或詐騙。

失智論壇 8月9日分享趨勢

陳明賢也提醒失智長輩的家屬，守護長輩財產的最佳方式，是在發現異狀時，立即撥打政府設立的「165反詐騙專線」，能提供及時諮詢與協助，減少遭受詐騙的風險，確保失智長輩晚年的生活安穩無虞。

面對人口老化的不可逆趨勢，聯合報與富邦人壽將於8月9日共同舉辦「2025失智照護永續論壇」，邀請相關領域專家分享失智症早期診斷到照護，以及法律、財務管理等議題，不僅有效守護失智長輩的財務安全，更能了解失智症的最新趨勢。