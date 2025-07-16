公共出借權試辦擴大 譯者也有酬金

文化部昨宣布，為期三年的第二階段公共出借權試辦，即起開放線上申請。和第一階段相較，此次的試辦簡化申請流程、擴大試辦範圍至六都，並首度將翻譯書和譯者納入實施對象，估計超過三百間公共圖書館加入。

公共出借權第一階段試辦計畫於二○二○年啟動，選定國立公共資訊圖書館與國立台灣圖書館試辦三年，依兩間圖書館前一年度借閱書籍次數發放補償酬金，只要符合著作人為中華民國籍在世作家等規定，每借一次便付三元補償酬金。七成給創作者，三成分給出版社。

不過該計畫首年經費一千萬元，最後僅發出四十萬元，遭出版社批評手續繁瑣、酬金過低。為此，文化部將適用範圍擴大至六都圖書館，並首度將翻譯書和譯者納入發放對象。

文化部表示，譯者的酬金比例為三成五、出版社為三成，但非中華民國籍的原作者不能領到酬金。以時報出版的村上春樹「尋羊冒險記」為例，該書由賴明珠翻譯，補償酬金分配為出版社三成、賴明珠三成五，但村上春樹非中國民國籍無法領到。台北市出版商業公會理事長趙政岷表示，在書市不景氣之下，「小錢也不能放過」，只是出版社勢必再一次進入忙碌行政作業。