聽新聞
0:00 / 0:00

新冠疫情 估月底脫離流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

新冠疫情脫離高原期，但重症、死亡人數仍在高峰，上周新增一一四例重症、死亡卅二例，近一個月每周新增重症個案超過百人。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，年長者、免疫力低下等高風險族群務必接種最新JN.1疫苗，以降低重症及死亡風險。

新冠輕症連續五周下降，上周門急診就診為兩萬九千人次，比前一周下降百分之卅六，連續五周下降，已經脫離高原期，預計七月底、八月初脫離流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內目前主流變異株為NB.1.8.1，而鄰近國家，如中國大陸、香港及泰國、澳洲等變異株同樣為NB.1.8.1。

上周新增一一四例重症，卅二人死亡，防疫醫師林詠青指出，最年輕死亡案例為四十多歲男子，有神經系統、心臟等慢性病史，長期臥床，曾接種六劑新冠疫苗，迄今並未施打最新的JN.1疫苗。

在流感疫情方面，羅一鈞指出，國內流感疫情持續下降，上周就診人數七萬八五○○多人，為今年最低，連續七周下降。不過，八月起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，新增產後兩周內婦女、未滿十八歲兒童青少年ＢＭＩ超過同齡第九十五百分位的年少肥胖者。

羅一鈞表示，流感尚無反轉上升趨勢，仍是H1N1一支獨秀，九月開學後將是重要關鍵期，擔心可能會有一小波流感疫情。

疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

M痘增4例均未打疫苗 疾管署提醒流行高峰至9月

公費流感抗病毒藥劑對象 8月起增產婦、肥胖兒少

北投中毒案…羅一鈞稱非細菌引起不支援調查 晚間遭食藥署打臉

國中疑食物中毒案 羅一鈞：研判非細菌、病毒釀禍

相關新聞

台鐵潮州站故障號誌修復 恢復正常行駛

台鐵潮州站今天下午號誌故障，台鐵公司表示，晚間9時07分修復號誌，路線已恢復正常行駛，至於受影響列車正估算中

健康你我他／聽阿爸呼喊我的名 陪他一起走艱辛路

我知道總有一天，你會把我忘記，但多麼希望這一天永遠都不會到來。

太陽眼鏡護眼 醫：灰黑鏡片最佳 別選藍色

夏天陽光熾熱，紫外線（UV）強烈，容易對眼睛造成傷害，隨時間累積，將增加白內障及黃斑部病變的風險。振興醫院眼科部一般眼科...

長庚醫溺斃地點非禁區 上坪溪重評禁止水域

基隆長庚醫院醫師廖育唯6月29日在新竹縣五峰鄉上坪溪泛舟時，不幸溺斃，當時消防局稱上坪溪禁止從事水域遊憩活動，廖的家屬遭...

58歲失語、失寫竟是早發性失智 專家提醒10大警訊

現年61歲的李先生，58歲時確診新冠肺炎，痊癒後一直覺得有長新冠的不適症狀，進一步就醫檢查診斷為失語症、失寫症；轉至台大...

失智長輩易陷金融陷阱 專家教3招護財產

台灣即將邁入超高齡社會，根據統計，每13名65歲以上長者，就有一人罹患失智症。富邦人壽法律事務部律師陳明賢指出，當高齡者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。