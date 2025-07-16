新冠疫情 估月底脫離流行期

新冠疫情脫離高原期，但重症、死亡人數仍在高峰，上周新增一一四例重症、死亡卅二例，近一個月每周新增重症個案超過百人。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，年長者、免疫力低下等高風險族群務必接種最新JN.1疫苗，以降低重症及死亡風險。

新冠輕症連續五周下降，上周門急診就診為兩萬九千人次，比前一周下降百分之卅六，連續五周下降，已經脫離高原期，預計七月底、八月初脫離流行期。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內目前主流變異株為NB.1.8.1，而鄰近國家，如中國大陸、香港及泰國、澳洲等變異株同樣為NB.1.8.1。

上周新增一一四例重症，卅二人死亡，防疫醫師林詠青指出，最年輕死亡案例為四十多歲男子，有神經系統、心臟等慢性病史，長期臥床，曾接種六劑新冠疫苗，迄今並未施打最新的JN.1疫苗。

在流感疫情方面，羅一鈞指出，國內流感疫情持續下降，上周就診人數七萬八五○○多人，為今年最低，連續七周下降。不過，八月起擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，新增產後兩周內婦女、未滿十八歲兒童青少年ＢＭＩ超過同齡第九十五百分位的年少肥胖者。

羅一鈞表示，流感尚無反轉上升趨勢，仍是H1N1一支獨秀，九月開學後將是重要關鍵期，擔心可能會有一小波流感疫情。