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學者：高齡駕駛政策 應因地制宜

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部持續修訂高齡駕駛換照制度，但七十五歲以上高齡駕駛導肇事率仍創近五年新高。學者表示，高齡駕駛所接受的交通教育並不完善，建議將宣導重點放在四、五年級生。再者，各地交通環境不同，高齡駕駛政策應因地制宜，以對症下藥。

交通部表示，公路局積極研擬考照、回訓、換照等新措施，在高齡換照部分，正研議是否下修換照年齡、提高認知功能檢測難度，或增加實地訓練、教育講習課程等，在完整規畫後，預計下半年正式對外說明。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄表示，高齡駕駛多在五十年前接受交通教育，當時考上駕照，所學知識有限，再者目前道路環境與過去大不同，以致出現嚴重的落差，因此，目前宣導、教育重點對象應為四、五年級生。

偏鄉或公共運輸較不發達地區，老年人不得不騎車、開車，甚至無照上路，不過，最近多起嚴重交通事故多發生在交通擁擠的都會區，張勝雄認為，高齡駕駛換照相關政策不應統一作法，需因地制宜，希望交通部納入評估。

交通部說，公路局去年五月起辦理「未成年及高齡無照駕駛人關懷」專案，針對「近三個月即將屆滿十八歲至十九歲者無照未成年、青少年」及「六十五至七十四歲無照高齡者」寄發關懷單，鼓勵搭大眾運輸，提供考照相關資訊。

高齡駕駛 交通事故

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