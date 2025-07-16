75歲以上駕駛事故 行人、騎士死亡率最高

台灣被外媒稱為行人地獄，最新一項研究證實，主凶為高齡駕駛，七十五歲以上高齡駕駛位居「脆弱用路人」事故死亡禍首，風險為四十一至六十四歲族群的二點四四倍。七十五歲以上的無照高齡駕駛造成「脆弱用路人」死亡事故風險，更提高至三點一八倍。

近日多起高齡駕駛車禍事故，引發熱議，為此，台北醫學大學衛生福利政策研究中心昨舉辦「高齡駕駛管理政策行不行？交通傷害防治與長者行動權平衡研討會」，研究團隊彙整分析二○一一年至二○二三年交通事故資料庫逾四十二萬六千多筆汽車事故案例，其中四十一至六十四歲駕駛共廿二萬三三○三人，七十五歲以上駕駛則有六一六六人。

研究發現，七十五歲以上高齡駕駛造成「脆弱用路人（行人、自行車及摩托車騎士）」死亡率位居各年齡層最高，為四十一至六十四歲族群的二點四四倍。再者，駕駛年紀愈大，致死創傷風險也愈高，六十五歲駕駛每加一歲，行人死亡事故風險增加百分之四點五，七十五歲駕駛每多一歲，行人死亡創傷風險大幅提高百分之十一點三。

此外，高齡駕駛造成自身傷害也與年紀呈現正相關，六十五歲以上汽車駕駛每增加一歲，自身死亡創傷風險分別增加百分之八點八。

調查也發現，高齡、無照的駕駛造成交通事故傷害最為嚴重，以六十五至七十四歲駕駛族群為例，如無照駕駛，「脆弱用路人」死亡事故風險增加一點八二倍，七十五歲以上無照駕駛則提高為三點一八倍。分析行人死亡交通事故，七十五歲以上無駕照者肇事風險，為四十一至六十四歲無駕照者三點二五倍。

為何高齡駕駛易出事，且交通事故嚴重度升高？白志偉表示，這與老年人共病多，且生理機能與認知功能退化，反應能力變差等因素有關。