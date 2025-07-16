老人家暴案逾半精神暴力 財務剝削案2年增15倍

近五年老人家暴通報案件逐年攀升，一一三年案件數達二萬四三九六件，子女、孫子女等晚輩施暴父母、祖父母的占比為五成五。此外，啃老族子女取財不成，揮拳毆打老邁長輩的件數愈來愈多，專家提醒，步入晚年後，務必妥善處理財務，以降低家暴風險。

據統計，一○九年老人保護案件數量為一萬五六一○件，五年間成長至二萬二九三件，分析施暴型態，以精神暴力占最大宗，比率為百分之五十三，其次為肢體暴力，占百分之三十七。衛福部保護司司長張秀鴛表示，卑親屬對於尊親屬態度冷淡，視而不見，身體不適卻未協助就醫、疏忽照顧等，均屬精神暴力範疇。

高醫大附醫病理部顧問醫師尹莘玲表示，許多受虐長者基於「家醜不可外揚」，自稱自己不小心摔倒，導致傷痕，大部分老人受虐傷害部位集中於「頭、臉、頸、軀幹、上肢」，如果傷勢為皮下出血、瘀傷、跌倒骨折，很可能是老人受虐或疏於照顧。

就有家暴受虐長輩被送至急診時，頸部嚴重瘀傷，明顯遭人掐頸所致，但她卻是不斷責罵醫療團隊多管閒事，不願坦承自己遭兒子施暴。尹莘玲表示，這類頸部虐傷個案不少，再通報時遭殺害機率為其他類型個案十倍以上，如果不積極處理，下次再看到時可能就成了一具冰冷屍體。

衛福部統計，一○九至一一三年全國共接獲五十四件子女、孫子女對父母、祖父母施行暴力致重傷或死亡的「重大老虐事件」，其中不少為啃老族向長輩索取金錢不成，產生暴力行為，予以虐待。

台灣老人暨長照社工專業協會統計，近二年，老人財務剝削案件成長超過十五倍。

理事張宏哲表示，許多啃老族都有「我的就是我的、你的未來也是我的」等偏差心態。提醒銀髮族應盡快完成財產信託，並多參加社區活動，建立鄰里互助，才能有效預防長者財產剝削，解決孤立無援的困境。