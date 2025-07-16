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立院三讀 博愛座將全面更名「優先席」

聯合報／ 記者張曼蘋胡瑞玲林琮恩／台北報導
立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第五十三條修正案，將博愛座改為「優先席」，適用對象從「老弱婦孺」變為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影
立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第五十三條修正案，將博愛座改為「優先席」，適用對象從「老弱婦孺」變為「其他有實際需求者」優先乘坐。記者余承翰／攝影

立法院昨三讀通過身障權法第五十三條修正案，博愛座即將走入歷史，未來改名為「優先席」，原規定身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，改為身心障礙者、「其他有實際需求者」。院會通過附帶決議，請交通部會商衛福部，統一訂定優先席標示，供所有大眾運輸工具業者運用。

「優先席」比率係比照博愛座，不低於總座位數百分之十五。對此，國民黨立委陳菁徽表示，我國六十五歲人口眾多，已進入超高齡社會，原本百分之十五已無法因應當前需求，盼相關部會從善如流，擴大座位比率。

院會附帶決議，請交通部會同衛福部研議「優先席」多元宣導措施，讓社會大眾發揮禮讓精神及同理心，並尊重他人使用權利。靖娟基金會執行長許雅荏指出，目前博愛座的既定印象為針對年長者需求而設置，在更名為優先席後，務必做好社會溝通，逐漸以「優先」取代「專用」，不要讓社會大眾繼續認為，年齡夠老，才能坐優先席。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，「其他有實際需求者」是指所有座位的乘客在看到有需求的人都應主動讓座，其中當然也包括老弱婦孺，希望大家主動伸出援手，發揮友善、博愛精神。

身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，許多洗腎、癌症化療病人坐上博愛座時，容易被誤會，因為單從外觀，難以分辨「其他有實際需求者」，希望衛福部設計標示貼紙，讓有需要座位者貼在身上，方便辨識。若座位有限，應理性溝通，自由調配，回歸互助精神，互相體諒。

對此，社家署代理署長周道君表示，衛福部將與交通主管機關研商博愛座標示，至於優先席貼紙，國外已有類似作法，將在本次修法公布後，邀請專家開會討論細節。此外，在身障權法優先席規範中，並未設立違反者裁罰相關條文，而是自覺有需要，就可坐上優先席，盼民眾發揮公民素養，讓有需求者都能獲得休息。

立法院 博愛座

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