屏東萬丹董公祖 雲遊26年現蹤雲林！500信眾北上接駕回家

屏東萬丹下蚶普庵壇董公祖神像26年前不翼而飛，庄頭懸賞10萬元苦尋無著，當時祖師乩語明示「雲遊四海，自會歸位」。今年因一名骨董商的網路貼文，讓董公祖身影意外現蹤，骨董商知情後願意捐贈，讓神尊返鄉安座，昨早屏東500名信眾北上雲林接駕，成就一段「失而復得」的佳話。

昨早普庵壇信眾浩浩蕩蕩到雲林北港扶朝五福宮接駕，普庵壇主委李春波說，很感謝五福宮讓遺失多年的董公祖得以完璧歸趙，這過程太神奇也很有意義。隨行立委徐富癸指，以前庄頭都靠董公祖問神指藥，祂甚至割肉為藥引救人，是大家心中的靠山。這次迎神，也迎回一段失落的記憶和庄頭的心靈力量。厦北村長郭宇城和村民郭精華說，這次動員龐大陣仗，是歡慶村子主神終於重回村民懷抱。有長者一見董公祖語帶哽咽，「我們找董公祖找了26年了啊」。

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇董公廟奉祀的「董公祖」，是當地村落主神，不料2尊正副神像26年前不知去向，一名耆老說，當年為找尋董公祖還曾懸賞10萬元。