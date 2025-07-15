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列車大誤點！台鐵潮州站控制盤面故障 月台擠滿人潮

聯合報／ 記者劉星君宋原彰／屏東即時報導
高雄車站月台也擠滿人潮。圖／讀者提供
高雄車站月台也擠滿人潮。圖／讀者提供

今天下午4時，台鐵發布訊息指出，受到潮州站號誌故障影響，上下行列車有延誤情形，詳情請參閱車次列車動態資訊，受影響車站：西勢、竹田、潮州、崁頂、南州，有網友在社群發文說，「南迴線癱瘓了？」月台擠滿人潮，列車大誤點，有的列車誤點高達160分鐘。

台鐵公司說明，今15日15時25分潮州站控制盤面故障，全站號誌無法建立，立即動員知號誌人員至現場全力搶修，在16時56分西勢＝潮州間以西正線單線雙向行車，潮州=南州間以嚮導通信式行車，行經該路段列車平均延誤30到60分鐘，為避免延誤擴大，部分列車截短行駛，仍在續搶修中，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。

有旅客說，他搭台東往高雄自強號列車，原訂晚間7時半抵達高雄站，沒想到班次卻停在林邊站，最後被迫轉搭區間車到高雄。

台鐵APP下午4時許發出受到潮州站號誌故障影響，列車延誤，預計恢復時間，仍在評估。圖／取自台鐵APP
台鐵APP下午4時許發出受到潮州站號誌故障影響，列車延誤，預計恢復時間，仍在評估。圖／取自台鐵APP
台鐵列車受到潮州站號誌故障影響，列車大誤點，有的列車延誤160分鐘。圖／傑取自台鐵列車動態表
台鐵列車受到潮州站號誌故障影響，列車大誤點，有的列車延誤160分鐘。圖／傑取自台鐵列車動態表

台鐵

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