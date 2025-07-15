列車大誤點！台鐵潮州站控制盤面故障 月台擠滿人潮

今天下午4時，台鐵發布訊息指出，受到潮州站號誌故障影響，上下行列車有延誤情形，詳情請參閱車次列車動態資訊，受影響車站：西勢、竹田、潮州、崁頂、南州，有網友在社群發文說，「南迴線癱瘓了？」月台擠滿人潮，列車大誤點，有的列車誤點高達160分鐘。

台鐵公司說明，今15日15時25分潮州站控制盤面故障，全站號誌無法建立，立即動員知號誌人員至現場全力搶修，在16時56分西勢＝潮州間以西正線單線雙向行車，潮州=南州間以嚮導通信式行車，行經該路段列車平均延誤30到60分鐘，為避免延誤擴大，部分列車截短行駛，仍在續搶修中，造成旅客不便，台鐵公司深致歉忱。