學者籲高齡駕駛管理應有配套 交通部：4方向精進

有學者指出，75歲以上高齡駕駛造成行人死亡風險是41至64歲族群2.44倍，呼籲在改善相關管理機制時應有配套。交通部說，朝4方向精進，包括鼓勵年長者自願繳回駕照就補助TPASS。

新北市三峽區北大國民小學外今年5月19日發生重大車禍，肇事余姓駕駛78歲，也讓高齡駕駛議題受到關注。台北醫學大學衛生福利政策研究中心今天舉辦「高齡駕駛管理政策行不行？交通傷害防治與長者行動權平衡」研討會。

交通部公路局監理組副組長張耀輝表示，台灣將邁入超高齡社會，70歲以上擁有駕照的人數，預估10年後將從182.6萬人增至272萬人。

交通部5月宣布，研擬將高齡駕駛換照年齡將從75歲下修至70歲，部長陳世凱曾透露，3個月內會有細部規劃，希望明年就可推動高齡換照新措施。張耀輝指出，為了與年長者溝通，交通部在全國各縣市舉辦20幾場宮廟開講，宣導目的不是要收回長者駕照，而是協助長者如何安全駕車，並提早在70歲關懷長者。

台北醫學大學傷害防治學研究所教授白志偉表示，研究團隊分析警政署2011年至2023年交通事故資料庫共逾42.6萬起汽車事故案例，分析數據發現，75歲以上高齡駕駛造成行人死亡率為各年齡層最高，是41至64歲族群的2.44倍，且隨著駕駛年齡越高，行人死亡創傷風險也越高。

不過，白志偉指出，交通部2017年實施高齡換照管理制度，主要希望維護年長者行車安全並保障用路人交通安全，但檢視資料庫數據發現成效有限，包括65至74歲及75歲以上汽車駕駛所造成的交通事故並未有顯著下降。

隨著高齡化社會來臨，白志偉認為，高齡駕駛的視力、反應及認知皆會退化，同時影響判斷力，雖然高齡駕駛管理制度目前成效不顯著，但方向正確也有其必要性。

白志偉建議，政府應強化現行道路工程環境，例如路口設置左轉時相的必要性、建置交通庇護島，同時應普及大眾運輸，增加高齡長者出行的便利性，以降低長者對私人運具依賴性。

針對白志偉呼籲，政府在思考如何改善高齡駕駛管理機制時，應搭配相關配套。張耀輝表示，為協助高齡者安全駕駛，規劃朝4方向精進，包括檢討體檢及認知功能測驗項目、換照前完成交通安全教育課程、有違規肇事者完成實地訓練課程，鼓勵年長者自願繳回駕照就補助TPASS。

張耀輝表示，除了現有幸福巴士、幸福小黃外，鼓勵高齡駕駛繳回駕照補助TPASS，規劃可以搭各種公共運輸，甚至包括計程車。