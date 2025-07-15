高齡駕駛肇事率創5年新高 學者：政策因地制宜才能對症下藥

交通部針對高齡駕駛換照制度陸續推出新政策，但75歲以上高齡駕駛導肇事率仍創近5年新高。學者坦言，高齡駕駛過去接受的交通教育不完善，導致現在易出現嚴重事故，建議將宣導重點放在4、5年級生，另認為各地交通環境不同，高齡駕駛政策應因地制宜，才能對症下藥。

三峽重大交通事故最終釀4死12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，交通部決議現行法規75歲以上駕駛每3年換1次駕照，下修為70歲以上，且加強認知功能測驗、交通安全課程講習，而肇事駕駛者換照時需通過實地演練，另為鼓勵年長者多搭大眾運輸、繳回駕照，也撥款提供TPASS補助。

但台北醫學大學衛生福利政策研究中昨舉辦高齡駕駛管理政策研討會，會中公布最新統計數據，75歲以上高齡駕駛造成脆弱用路人死亡的風險，是年輕族群的2.44倍，且實施高齡換照制度以來，75歲以上駕駛事故量並無顯著下降，去年高齡駕駛肇事率更創下近5年新高。

淡江大學運輸管理系退休教授張勝雄坦言，目前的高齡駕駛多是50年前接受交通教育，所處環境並不完善，就算真的考到駕照，學到的知識也有限，而現在道路環境與過去大不同，因此才會出現較嚴重的狀況，認為目前宣導、教育重點應擺在4、5年級生，有較好的交通教育，且現在要再接受新知也較不困難。

張勝雄說，每個地區交通環境不同，偏鄉或是公共運輸較不發達地區，不管老少都有行的需求，不得不騎車、開車，部分駕駛甚至是無照，但目前看到較嚴重的交通事故多發生在交通較密集的都會區，因此認為高齡駕駛換照相關政策不應統一作法，而需因地制宜，才能對症下藥，但也坦言這樣的作法困難重重，若交通部願意納入須多加評估、考量。

交通部表示，公路局正積極研擬考照、回訓、換照等精進作為，其中高齡換照部分，正研議是否下修換照年齡、提高認知功能檢測難度或是增加實地訓練、教育講習課程等，完整規畫後最快預計下半年可正式對外說明。

至於無照駕駛防治，公路局以主動關懷方式，自去年五月起辦理「未成年及高齡無照駕駛人關懷」專案，每季挑檔針對「近3個月即將屆滿18歲至19歲者無照未成年、青少年」及「65至74歲無照高齡者」寄發關懷單，鼓勵搭乘大眾運輸外，也提供考照相關資訊。

針對無照違規，交通部表示，已研議無照駕駛加重罰則，並已報行政院核轉立法院審議中。