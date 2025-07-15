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杏輝宜蘭馬特設「國軍組」首登場 兩大專屬獎勵還有尊榮禮遇

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立台灣師範大學鍾欣儒表現優異，全大運400公尺跨欄及接力賽拿下雙金，接受表揚。記者戴永華／攝影
國立台灣師範大學鍾欣儒表現優異，全大運400公尺跨欄及接力賽拿下雙金，接受表揚。記者戴永華／攝影

杏輝宜蘭馬拉松預計11月8日登場，線上報名至8月8日，今年除了維持原有「醫事人員組」，更首度推出「國軍組」，祭出專屬獎勵金，今年也推出「尊榮禮遇」，針對初次挑戰半馬、全馬，或完成個人第50馬、第100馬者，可獲紀念獎盃與交通補助，記錄屬於自己的榮耀旅程。

代理縣長林茂盛與杏輝醫藥集團總經理白友烺今天宣布賽事新亮點，白友烺說，杏輝宜蘭馬不只是比賽，更是一場關於健康、溫度與在地連結的行動，今年賽事從跑者角度出發，除了原有「醫事人員組」，更首度推出「國軍組」專屬獎勵計畫，補給點及賽道環境也全面升級，讓每位跑者安心投入、盡情奔跑。

林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松自2022年創辦至今，打造成為結合運動、觀光與公益的重要品牌活動，今年設立的「國軍組」令人眼睛為之一亮，邀請國軍弟兄姊妹走出營區、走進賽道，在奔跑中展現另一種堅持與榮耀。

延續杏輝宜蘭馬深耕在地、關懷社會初衷，今年把將部分賽事收款結餘轉為「基層運動獎助金」，以實際行動支持宜蘭在地優秀選手，鼓勵他們為夢想努力。

獲獎5位選手表現亮眼，包括國立台灣師範大學鍾欣儒在全大運奪雙金，陳潔安在全中運奪雙金、榮獲全中運銅牌的國立體育大學蕭宇倢與宜蘭高中賴芷晴，在亞太聽障運動會奪得銀牌且成功晉級2025東京聽障奧運的宜蘭高商陳昀暄，各獲1萬元或6000元不等的獎金，這些選手的奮鬥故事不僅讓宜蘭引以為傲，也展現運動精神中最感人的一面。

宜蘭高商聽障運動員陳昀暄（前排左3）成功晉級2025東京聽障奧運，與其他4位運動好手，獲頒杏輝宜蘭馬基層運動獎助金。記者戴永華／攝影
宜蘭高商聽障運動員陳昀暄（前排左3）成功晉級2025東京聽障奧運，與其他4位運動好手，獲頒杏輝宜蘭馬基層運動獎助金。記者戴永華／攝影

馬拉松 宜蘭 國軍

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