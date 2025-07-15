你中了嗎！減重失敗別怪意志力不足 醫揭二大不可控因素

愈想減重，反而愈忍不住想吃東西？努力運動，腰腹部卻仍瘦不下來？別再怪意志力不足，恐是荷爾蒙作祟。台灣肥胖醫學會根據統計，國內每2人就有1人體重過重或肥胖，更有調查發現，9成民眾自覺減重失敗，反映國人在體重管理上面臨困境。醫師呼籲，民眾應正視肥胖症，若BMI≧27，應就診諮詢專業醫師，找出量身訂做的健康處方。

台灣肥胖醫學會理事長林文元說，衛福部國健署定義，身體質量指數（BMI）大於等於24為過重，大於等於27則為肥胖。除BMI以外，成年男性腰圍大於90公分、女性大於80公分，就要小心內臟脂肪過多的問題。他說，多數人未將「肥胖」視為疾病，認為靠自己少吃多動，一定可以瘦下來；事實上肥胖症成因複雜，包含無法單靠意志力來改變的「不可控因素」。

台灣肥胖醫學會於2022年曾進行全台肥胖認知調查，9成民眾自覺最近一次減重失敗，但正在減重中的人，僅有14.7%尋求專業醫師協助。對此，醫學會攜手衛教大使邰智源，一同呼籲應正視肥胖症，若BMI≧27，應就診諮詢專業醫師，找出量身訂做的健康處方。

林文元說，體重管理中有兩大不可控因素，第一、無法控制想吃的衝動，因腸道荷爾蒙與大腦的溝通失衡，可能會增加食慾，原因是人體對飽足感的調控，並非僅靠意志力，而是同時受到大腦與腸道間訊號傳遞的影響，腸道會分泌「腸泌素」的荷爾蒙，在餐後負責向大腦傳送「飽」的訊號來抑制食慾。當腸泌素作用下降，大腦無法順利接受到飽的訊號，便有可能不小心吃太多。

第二、持續處於高壓會刺激皮質醇分泌，造成脂肪堆積。因肥胖不只是體重問題，更重要的是脂肪堆積的位置，當身體攝取過多能量，脂肪會囤積在肝臟、胰臟、肌肉等器官，稱作異位脂肪。長期堆積在腰腹部的內臟脂肪，會增加罹患糖尿病、心血管疾病等慢性病的風險。

台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵說，臨床上曾收治一名45歲金融業男性，因工作壓力大、長期熬夜加班，下班常吃垃圾食物，平時飲食也不健康，導致BMI飆升至近30。剛開始，患者以為是中年發福，不以為意，直到公司定期健檢發現膽固醇、空腹血糖等指數皆被紅字警告，才驚覺體態失控，恐帶來多種共病，開始飲食管理、積極運動。

但雖然每周3天上健身房運動、努力戒酒、拒絕聚餐改清淡飲食，但患者半夜仍經常忍不住偷吃宵夜，更被家人指責「連嘴都控制不住」，讓他一度萌生放棄念頭。最後，患者聽從家人建議就醫，發現是長期壓力引發的壓力荷爾蒙導致食慾增加，促進內臟脂肪堆積，在醫師的建議下，透過新型腸泌素藥物輔助，搭配健康生活型態調整與工作壓力調適，如今已逐漸找回健康體位。

高湘涵說，肥胖症成因複雜，荷爾蒙、壓力、基因等多種原因都可能造成肥胖，若BMI≧27，應盡速尋求專業醫師的建議，肥胖症治療可以利用新型腸泌素抑制食慾，進一步改善異位脂肪堆積。

林文元提醒，許多減重患者對於看醫生減重、用藥存在「抄捷徑、偷吃步」的迷思，認為透過藥物減重是速效但不自然、不健康的減重方式。事實上，隨著醫學發展，現已有多種治療方式可幫助患者對症下藥解決身體的不可控因素，並輔助調整健康生活型態。