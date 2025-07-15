周四熱帶性低氣壓形成「不排除增強為颱風」 這2天花東恐有豪雨

位於菲律賓東方海面的熱帶系統，預估周四形成熱帶性低氣壓，不排除增強為今年第6號颱風「薇帕」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，其路徑估周五、周六最靠近台灣，迎風面的東半部將有明顯雨勢，另外，今下午日本東南方也有一熱帶系統增強熱帶性低氣壓，但成為颱風機率不高。

黃恩鴻說，明天季風低壓逐漸建立，周四將形成熱帶性低氣壓，不排除增強成為第6號颱風「薇帕」，其路徑隨大低壓帶逆時針旋轉，往西經過巴士海峽，再朝廣東沿海前進，預估周五、周六最靠近台灣，但穿越台灣的機率較低。

另外，今下午日本東南方海面有一熱帶系統已增強為熱帶性低氣壓TD08，根據氣象署資訊，熱帶性低氣壓TD08今下午2時的中心位置在北緯32.6度，東經140.6度，以每小時56公里速度，向北進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺

黃恩鴻表示，TD08未來路徑將朝北往日本北海道移動，增強為颱風的機率不高，但預計明、後2天會為北海道帶來降雨，提醒前往旅遊的民眾需多加注意。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（16日）受西南風影響，清晨至上午苗栗以南有局部陣雨或雷雨，也有較大雨勢機率，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，大台北及各山區需留意局部大雨。

周四（17日）清晨至上午中南部零星降雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，南部、各山區有大雨機率，晚間起東南、及恆春半島有零星短暫雨。

周五、周六（18、19日）受到熱帶性低氣壓或颱風影響，花東、恆春半島降雨明顯，恐出現大雨或豪雨；周六東半部、恆春半島有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣。

周日至下周二（20至22日）盡管熱帶性低氣壓或颱風遠離，但仍受到低壓帶影響，南部、東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨。

溫度部分，黃恩鴻說，明天感受炎熱，北部高溫約35、36度，其他地區高溫也達32至34度，周五東半部受到降雨影響，高溫略降至28到30度；另外，周五晚間起北海岸、東半部、恆春半島沿海有長浪，周六至下周一南部沿海也有長浪。