傳藝中心請囡仔來看戲 李遠：兒童是文化政策核心

國立傳統藝術中心推出「請囡仔來看戲」巡演活動，邀孩子欣賞傳統戲曲藝術，文化部長李遠表示，兒童是文化政策核心，「始終會是我們最用力的文化政策」。

記者會今天在台灣戲曲中心小表演廳舉行，宣告「114年度傳藝Go Young校園巡演計畫」及「兒童歌仔戲－親子劇場匯演」2項計畫正式起跑。

李遠致詞表示，如果問他文化政策的核心是什麼，他的回答一定是「兒童」；問他文化最重要的是什麼，答案則是「母語」。李遠說，「請囡仔來看戲」結合了兒童及母語，可以說是「重中之重」。

李遠表示，他一直認為「文化最重要就是自己唱自己的歌、演自己的戲、畫自己的繪本給小朋友看」，他特別感謝所有參與的劇團，願意以母語並透過表演藝術傳承給下一代。

根據文化部新聞稿，傳藝中心近年陸續推動多項兒童戲曲計畫，其中「傳藝Go Young校園巡演計畫」與教育部合作，深入校園演出，過去2年已有超過8萬名學童參與，今年預計再前進173所小學，累計將有10萬名學童接觸欣賞各類型傳統戲曲。

「兒童歌仔戲－親子劇場匯演」則將專為孩子量身打造的歌仔戲帶到各縣市巡演，2024年首度辦理即吸引2萬名親子觀眾，今年即將在7個縣市開演，以淺顯易懂、生動活潑的演出，引導孩子走入戲曲世界。

今年經公開徵選，計有唐美雲歌仔戲團、風神寶寶兒童劇團、薪傳歌仔戲劇團、一心戲劇團、明華園星字戲劇團、李靜芳歌仔戲團等6個團隊入選，將自7月起於新北市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市等地巡演7場次。