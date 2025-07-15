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雞蛋量未減卻漲價 業者：颱風及飼料成本高

中央社／ 台北15日電

雞蛋生產量並未減少，蛋價卻連2週上漲。業者今天表示，主要是飼料成本高，加上先前颱風影響，因菜價變貴，蛋需求反而增加，另部分雞舍毀損，帶動雞蛋價格上揚。

台北市蛋商業同業公會連2週調漲蛋價，雞蛋批發價14日起，由每台斤新台幣35元調漲至38元，產地價明天起由每台斤25.5元調漲至28.5元。

根據農業部統計，目前雞蛋生產量為每天12萬7000箱（每箱200顆），比國內民眾每日雞蛋需求約12萬箱，多了約7000箱（140萬顆）。

對於蛋價上漲，台北市蛋商業同業公會理事長林天來告訴中央社記者，目前飼料成本高，業者幾乎已無利潤，加上日前颱風影響，菜價變貴，雞蛋需求增加，另外部分雞舍毀損，也讓雞蛋價格上揚。

林天來說，連2週雞蛋價格調高後，業者飼料成本壓力可緩和；至於下週蛋價是否會再漲，要看颱風影響的恢復情形。

飼料 雞蛋 蛋價

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