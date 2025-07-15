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財政部統一發票盃路跑開始報名 10/26在高雄開跑

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄國稅局翁培祐局長說明本次賽事路線規劃。圖／高雄國稅局提供
高雄國稅局翁培祐局長說明本次賽事路線規劃。圖／高雄國稅局提供

深受民眾喜愛的財政部統一發票路跑活動已邁入第16年，今年將於10月26日在高雄港七號碼頭熱力開跑。活動分為半馬組(21公里) 3,000名、挑戰組(10公里)3,000名及休閒組(3公里)6,000名，今天起開放網路報名額滿為止。完跑後除可兌換精美完跑禮外，還可在活動會場參與抽獎、親子及宣導活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

高雄國稅局表示，這項統一發票盃路跑活動過去15年吸引近68萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元。希望藉由全民參與的路跑活動匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，推廣雲端發票及行動支付，落實節能減碳政策，提升民眾生活便利性，也希望透過發票的募集，匯集民眾的愛心，幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。

本次路跑活動網路報名期間為7月15日下午5時起至8月28日(或額滿)止，其中3公里休閒組只要捐贈今年9-10月統一發票3張即可免費報名參加。歡迎民眾攜家帶眷走出戶外，一起為健康及公益而跑。

財政部統一發票盃路跑活動已邁入第16年，今年將於10月26日在高雄港七號碼頭熱力開跑，歡迎民眾報名。圖／高雄國稅局提供
財政部統一發票盃路跑活動已邁入第16年，今年將於10月26日在高雄港七號碼頭熱力開跑，歡迎民眾報名。圖／高雄國稅局提供

路跑 統一發票 愛心

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