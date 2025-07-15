好消息！北港媽祖醫院啟動「攝護腺警覺月」提供1千人免費篩檢

攝護腺癌是男性第3大癌症，早期症狀不易察覺，因此在發現時近6成個案已經侵犯到附近器官或轉移。中國醫藥大學北港附設醫院今天啟動「攝護腺警覺月」，將在進行沿海6鄉鎮巡迴篩檢並提供1000名額的免費血清攝護腺特定抗原（PSA）檢測，以期早發現早治療提高存活率。

攝護腺癌已成男性隱形殺手，國民健康署資料顯示，雲林縣近年來攝護腺癌發生率約在33至39%之間，3年來死亡人數共222人，為能早發現及早治療，提高存活率，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）推動「攝護腺警覺月」，攜手扶輪社、獅子會、C肝篩檢委員會、AI中風預防篩檢委員會，下鄉巡迴篩檢，為偏鄉健康把關。

北港附醫指出，去年篩檢669人次，其中83檢驗出異常（約12%），追蹤複查有5位確診，提早發現已進行治療，預後復原情況良好。統計近幾年透過早篩檢，使早期個案數提升，第3、4期已減少5成，成效不錯。

院長吳錫金指出，今年院方將在北港、元長、水林、虎尾、崙背、四湖、嘉義新港等6鄉鎮，定點定時共開放1000個名額免費攝護腺癌篩檢並結合代謝症候群檢查，幫助男性早日檢測危險因子，除北港、虎尾兩處的醫院定點篩檢站，其他地區也排定篩檢行程，可上醫院官網查詢。

吳錫金指出，年齡是攝護腺癌的主要風險，70歲以上男性發生率升高，此外，家族史、高脂飲食和肥胖等都是高風險。攝護腺癌早期沒明顯症狀，晚期可能出現頻尿、尿急、尿痛、排尿困難、血尿、勃起功能障礙，甚至骨頭疼痛等，門診常有因顯著病情求診，發現時已是疾病晚期。