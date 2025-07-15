「台灣和牛」李登輝生前願望 3年後有望達1千頭

前總統李登輝生前願望培育台灣和牛，如今不但培育成功命名為「源興牛」，更取得官方登記新品種。「源興居」結合中央畜產會的專業協力與技術支援，董事長劉泰英更宣布，預計3年內建立1000頭純種源興牛代養體系，未來讓消費者吃得到新牛肉品種。

李登輝生前在陽明山擎天崗收購二戰前日本人放牧的「但馬牛」，並成立生技公司，希望培育出台灣的和牛；2022年2月研發成功，並以新北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」。去年六月源興牛獲得農業部公告核准新品種登記，成為台灣第一個民間發現並取得官方登記的新牛隻品種，是「台灣第一牛」。

今天源興居在兆豐農場宣布代養計畫記者會，除劉泰英外，中央畜產會董事長蘇治芬現身支持，並前往農場內源興牛復育基地視察。蘇治芬強調，台灣肉牛年需求高達18萬公噸，但自給率僅4.8%，嚴重依賴進口，存在糧食安全風險。

源興居總經理鍾迪名表示，源興牛的血統來自100年前日本兵庫縣但馬牛，因不會跟其他牛種交配，經過血液檢驗後，發現源興牛血統純度很純。當時在擎天崗只剩下19頭，經過8年的努力馴化，用人工取精跟受精方式，培育源興牛育種，讓族群數量擴大。

鍾迪名指出，現在約有200頭源興牛，積極招募台灣牧牛場，希望場地空間能養200頭以上，目前與芸彰牧場、農場晃晃等代養合作，目標一年平均要生300至500頭牛，預計3年後就可達到1000頭。希望兩年半後能量產源興牛，目前定價會跟美國牛差不多，相信未來消費者能輕鬆吃到台灣的源興牛。