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「台灣繪果季」徵件 邀學童畫國產水果故事

中央社／ 台北15日電

農業部農糧署推動食農教育，輔導財團法人台北市瑠公農業產銷基金會舉辦「台灣繪果季」國產水果趣味繪畫比賽，邀請國小學生踴躍報名，即日起徵件至9月12日。

農糧署今天發布新聞稿，「台灣繪果季」繪畫比賽邀請全國國小學生以「國產水果」為主題，透過觀察水果外型、走訪果園或探索產業故事，並結合手繪創作，展現個人創意。活動採線上報名（網址https://ppt.cc/fEzkSx），徵件期間即日起至9月12日，優等作品可獲得獎金新台幣2000元。

農糧署說，「台灣繪果季」比賽名稱類似台語發音的畫果子，鼓勵學童從日常生活裡「最喜愛的國產水果」為出發點，主動觀察水果外型、認識生長過程、探詢產業故事或果園景色等，並以繪畫展現出國產水果產業的四季風貌與鄉土情感。

農糧署表示，台灣有卓越的地理環境與氣候條件，從熱帶、亞熱帶到溫帶水果皆能生產，加上農民們的辛勤耕耘、研究單位的技術突破、農民團體的推廣傳播，及政府部門的建設策略，一年四季都能品嚐到不同風味的國產水果。

此外，農糧署統計，包括鳳梨、香蕉、芒果及番石榴等，超過30種國產水果的品項在市面流通，總栽培面積13萬7000公頃，年產量230萬公噸，年產值約946億元。

農糧署 水果 小學生

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