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大台北16日防高溫 颱風薇帕最快18日生成

中央社／ 台北15日電

氣象署表示，明天大台北防攝氏36度以上高溫；另外位於菲律賓東側的熱帶系統，最快18日有機會增強為颱風薇帕，18、19日距台最近，預估穿過巴士海峽往南海移動，花東需防豪雨。

根據中央氣象署網站，今天因西南風沉降影響，大台北地區多處測得36度以上高溫，其中以台北市士林區社子達38.3度最高。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天仍受西南風影響，大台北地區需留意局部36度以上高溫，其他地區高溫約32、33度；清晨至上午苗栗以南有陣雨或雷雨，並有較大雨勢，午後大台北地區及各地山區有局部大雨發生機會。

黃恩鴻表示，17日水氣稍減，各地大致多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各山區及南部地區可能仍有大雨發生。

黃恩鴻指出，目前觀察在南海至菲律賓東方海面一帶的大低壓帶中，有一個熱帶系統正在快速發展，18日不排除增強為颱風，預估路徑將穿過巴士海峽，朝廣東及海南島一帶前進，若成颱則是今年6號颱風薇帕。

黃恩鴻表示，預估這個熱帶系統18日晚間至19日白天最接近台灣，不過目前在強度、路徑上仍有不確定性，是否會發布颱風警報要視其路徑而定，也有機會以熱帶性低氣壓的強度通過巴士海峽，仍需再觀察。

黃恩鴻提醒，不論熱帶系統強度為何，18日東半部地區受其外圍環流影響，要留意有局部大雨或豪雨發生，其他各地則有午後雷陣雨；19日花東、恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地區有午後雷陣雨。

黃恩鴻指出，20日至22日台灣受整片大低壓帶影響，東半部地區、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，若依目前資料顯示，不排除下週可能還有另一個熱帶系統發展，至於強度及影響範圍，仍要持續觀察。

高溫 颱風 雷雨

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