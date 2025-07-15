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全台最高海拔看片體驗 阿里山星空電影院8/2登場

中央社／ 嘉義縣15日電

全台最高海拔阿里山限定夏季星空電影院，8月2日在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場上映，放映入圍2025奧斯卡最佳動畫片「荒野機器人」，邀請民眾一同沉浸高山夏夜饗宴。

林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿指出，「荒野機器人」該片改編自彼得布朗「紐約時報」暢銷排行榜冠軍同名小說，影片透過動畫呈現四季更迭，帶出科技與自然的對比與和解，深刻反思人與環境的關係。這場阿里山限定觀影體驗活動免費參與。

嘉義分署表示，希望讓遊客置身阿里山香林神木劇場，在自然的森林夜色與科技的流動光影間，展開一場情感探索與自然共感的森林視聽饗宴。

此外，現場販售秉持友善環境與永續理念的「林下良品」，「阿里山森林蜜啤酒」與「森林米語花粉金磚」，將豐富遊客夏夜星空觀影體驗，歡迎民眾用行動支持友善環境的在地產業。

嘉義分署表示，為確保觀影品質，今年阿里山星空電影院僅限額100名遊客免費參與，報名時將收取新台幣500元押金作為耳機借用與劃位手續，活動結束歸還設備將現場退還全額押金。

7月17日中午12時開放報名，額滿為止；報名資訊請上阿里山國家森林遊樂區及林業署嘉義分署官方臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

電影院 阿里山 嘉義

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