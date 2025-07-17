顛覆市場！全日製「混合式空氣清淨機」體現職人精神，網評：淨化效果真的好神！

撰文／ 黎詩彥

極端氣候變化加劇，鼻過敏、眼睛癢，環境病毒威脅無所不在，使近年來空氣清淨機幾乎已成家庭標配。然而，市面上的空氣清淨機品牌眾多，真實效用一般人難以分辨，如何才能挑選一台真正有效的清淨機，創造更健康的生活空間？以下3大關鍵，建議消費者在入手前務必搞清楚：

消費者挑選空氣清淨機時，可從3大關鍵評估其真實效用。 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供
消費者挑選空氣清淨機時，可從3大關鍵評估其真實效用。 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供

一、了解清淨機改善空氣品質的原理和效果
大多空氣清淨機，都是透過濾網來隔離吸附空氣中的粉塵、細菌、花粉、細菌、病毒等，依據各式濾網設計，達到不同的淨化空氣效果。日本家電品牌大日Dainichi推出革新升級「濾網式+靜電集塵式」HYBRID混合式空氣清淨機，除了採用四層濾網捕捉花粉及粉塵、吸附異味分子，攔阻病毒3分之1大小0.03 μm懸浮微粒，更創新運用PLASMA靜電集塵技術，藉由正負離子場破壞細菌、病毒等有機體的蛋白質，使其失去活性及繁殖能力，達到真正的抑菌效果。

兩種清淨方式混合運作，大大改善室內空氣品質，經日本和台灣多項檢驗證實，能去除11種以上的環境有害物質，去除率大於 99.9%，許多消費者反應：「從呼吸就能感受到，淨化效果非常有感」、「淨化效能和一般的清淨機完全不同！」

HYBRID空氣清淨機創新運用PLASMA靜電集塵技術，破壞細菌、病毒的活性，達到真正的抑菌效果。圖／大日Dainichi 提供 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供
HYBRID空氣清淨機創新運用PLASMA靜電集塵技術，破壞細菌、病毒的活性，達到真正的抑菌效果。圖／大日Dainichi 提供 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供

HYBRID混合式空氣清淨機體現日式職人精神，對細節極度重視，偵測燈號分為「PM 2.5」、「灰塵」、「異味」三種，能確實攔阻空氣中漂浮的過敏物質、甲醛等有害化學物質，且抑制細菌病毒，15分鐘內就能快速去除室內油煙味、寵物異味、浴廁臭味……，超越期待的使用體驗，讓它榮獲日本家電雜誌評選「2023 Best Buy年度家電」第1名。

HYBRID空氣清淨機對細節極度重視，偵測燈號分為「PM 2.5」、「灰塵」、「異味」三種。 圖／李清宇 拍攝
HYBRID空氣清淨機對細節極度重視，偵測燈號分為「PM 2.5」、「灰塵」、「異味」三種。 圖／李清宇 拍攝

二、長期使用耗材費用
一般清淨機所使用的HEPA濾網、活性碳濾網，皆需定期更換，因此在選購產品時，也要考量汰舊換新的耗材成本。HYBRID混合式空氣清淨機PLASMA靜電集塵裝置只需每二年清洗一次， 靜電NEOH濾網和活性碳消臭濾網使用週期長，無須頻繁更換，換算下來一天平均僅需8元耗材費，環保又省錢！濾網清潔和更換方式簡單，輕鬆就能維護居家空氣品質。

三、淨化範圍
每一台空氣清淨機都有適用的坪數空間，除了依據使用空間大小來挑選產品，進風口和出風口的設計也是關鍵。HYBRID混合式空氣清淨機適用於17坪空間，採用獨特的四方環形進氣，可從下方更有效率地將地面灰塵及髒空氣牢牢吸入，淨化後再從上方的寬幅出風口吹出潔淨空氣。超強循環力不只讓室內空氣更清新，也實現全室空氣流通，讓環境更舒適健康。

HYBRID空氣清淨機採用獨特的四方環形進氣，超強循環力不只讓室內空氣更清新，也實現全室空氣流通。 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供
HYBRID空氣清淨機採用獨特的四方環形進氣，超強循環力不只讓室內空氣更清新，也實現全室空氣流通。 圖／大日Dainichi台灣總代理 提供

日本精緻生活家電領導品牌，全日製極致水準
大日Dainichi品牌創立於1964年，至今已超過一甲子，是日本煤油暖氣機先驅，在日本已蟬聯5年銷售冠軍， 累積生產台數超過3600萬台。Dainichi不僅在工藝上講究，堅持從研發、設計到生產，都在日本新瀉自家工廠一條龍製造，更不斷追求技術升級，在研究過市面上所有空氣清淨機的優缺點後，花費4年研發，推出品質卓越、近乎完美的HYBRID混合式空氣清淨機。

除了強大的淨化力，HYBRID混合式空氣清淨機也使用領先業界的靜音技術，弱運轉時聲音僅15分貝，是目前市售所有空氣清淨機裡最小的聲音，不會干擾寶寶和毛孩的睡眠。外型時尚簡約耐看，輕巧不佔空間，讓居家質感更提升。台灣總代理提供一年保固、完整售後服務以及產品責任險，請洽各大專櫃和電商平台。

台灣總代理提供一年保固、完整售後服務以及產品責任險。 圖／李清宇 拍攝
台灣總代理提供一年保固、完整售後服務以及產品責任險。 圖／李清宇 拍攝

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