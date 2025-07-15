帶「悠遊付」輕鬆逛夜市享優惠 全台25大夜市滿額最高33%回饋
夏天晚上最適合逛夜市！悠遊卡公司推出「夜市打牙祭」活動，攜手北中宜花25大夜市，自即日起至8月31日止，每週五、六、日於指定夜市使用「悠遊付」消費，即可享最高33%回饋，吃美食也能替荷包省一筆。
活動期間，民眾於台北、台中、宜蘭及花蓮的指定夜市店家使用「悠遊付」付款，單月累積消費滿300元，可獲得30元悠遊付現金回饋券，相當於10%回饋，每戶每月限獲得2份，活動總回饋金額上限為20萬元，送完為止。此活動可與悠遊付「月級挑戰最高回饋3%」活動疊加，最高享13%優惠。
此外，台北市加碼推出「單筆消費滿百送20元」的專屬回饋方案。凡於活動期間每週五、六、日，在台北市指定夜市店家使用悠遊付，單筆消費滿100元，即可獲得20元回饋金，相當於20%回饋；每戶每月限回饋3份，單筆消費不累贈，總回饋上限為10萬元。若符合上述兩項回饋條件，加上月級挑戰活動，最高可享33%回饋。
本次參與活動的夜市橫跨4地，包括台北市的寧夏、南機場、公館、饒河、臨江、艋舺、梧州街、廣州街、華西街、士林、延三、雙城街、大龍、遼寧、景美、石牌及西昌街夜市等17處夜市；台中市的逢甲、總站、大慶、旱溪、梧棲中港 夜市及漁人町星光市集等6處；另有宜蘭東門夜市與花蓮東大門夜市。
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