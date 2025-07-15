高齡駕照繳回怕變無照上路 醫：高風險分級限照

78歲駕駛釀新北三峽嚴重車禍，高齡者繳回駕照議題引起討論，民團認為台灣高齡交通不能靠敬老卡撐全場，城鄉差距未解，繳照後恐被迫成無照上路；醫師建議對高風險者分級限照。

「80歲長輩騎機車幫90歲行動不便鄰居買菜，是台灣日常寫照。」中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿今天在高齡駕駛研討會說，65歲早已不等於必然退休年齡，許多人仍可擔任顧問或從事兼職工作，對銀髮族而言，交通不只是移動工具，更是社交連結的基礎建設。

張淑卿說，沒有完善、便利的交通系統支持，當鄉村地區的高齡者被迫繳回駕照，卻沒有其他替代交通配套模式，長輩恐怕只能鋌而走險，勉強繼續騎車、開車，這樣的無照駕駛行為，並非出於不守法，而是別無選擇。

張淑卿說，台灣僅7年就邁入超高齡社會，速度之快令人震驚，其中10%高齡者獨居、老老照顧51.7萬人。儘管敬老卡提高大眾交通可負擔性，但台灣交通系統存在明顯城鄉差距，儘管交通部積極改善，但鄉村地區仍面臨班次稀疏、候車困難問題，公共運輸使用率僅14.9%。

張淑卿說，交通對高齡者自主生活支持很重要，若一刀切地剝奪他們的交通工具，反而可能導致懸崖式的自我放棄。駕駛資格應以個人實際身心狀況判斷，而非單純以年齡劃分，確保行車安全的同時，保障高齡者自由移動的權利，建議國家增設高齡交通議題專款專用。

張淑卿認為，高齡交通議題應打破交通、社福、衛生等部門間的隔閡，建立統一協調平台，從高齡者實際需求出發，提供客製化、彈性的交通服務方案，如開發智慧交通工具、打造銀髮計程車共乘等模式，採用通用設計，兼顧身心障礙者及高齡者多元需求。

萬芳醫院高齡醫學科主任吳芝穎說，長輩確實應該有行動自主權，健康老化仰賴多活動、多社交，剝奪駕駛權可能造成行動不自如。但不能忽視的是，高齡駕駛肇事比例確實逐年增加，高齡駕駛需具備注意力、執行力、外在空間感知，以及遇到事故反應速度。

除了感官、手腳協調關鍵，吳芝穎說，高齡者用藥也藏風險，如同時服用多種中樞抑制劑，如安眠藥加上抗焦慮藥，尤其危險，造成嗜睡的第一代抗組織胺、出現意識混亂的抗膽鹼類藥物、有視覺障礙風險的降血糖藥或易姿勢性低血壓的降血壓藥，都是常見對駕駛造成風險的藥物。

高齡駕駛退場是可以有準備、有尊嚴的決定，吳芝穎說，建議提早與長輩討論駕駛終止規劃，如推廣Drivers 65 Plus自評表等工具，引導自我意識與家庭對話，配合醫療資源進行駕駛功能評估，進一步對高風險者進行分級限照，如白天限定、僅短距離行駛等，建立替代交通選項。