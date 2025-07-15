M痘增4例均未打疫苗 疾管署提醒流行高峰至9月

M痘疫情未歇，疾管署今天表示，國內新增4例確定病例，均為30多歲男性，且皆未接種疫苗；每年7至9月是國內M痘流行高峰期，主要因出國、國內聚會增加，籲疫苗打好打滿。

衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布，上週新增4例M痘確定病例，其中3例為本土（北部2例及中部1例）、1例自中國境外移入，分別在7月上旬發病，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報。

疾管署發言人羅一鈞說明，4名個案均為30多歲男性，且皆未接種M痘疫苗，經疫調發現都是散發病例。部分個案有跟非特定人士親密接觸的接觸史，評估國內社區疫情傳播風險仍持續。

國內一直持續監測M痘病例的病毒型別，羅一鈞表示，現在境外或本土病例全部檢驗為Clade IIb型，還沒有檢出傳染力更強、可引發家戶內傳染的Clade I型。

羅一鈞提醒，從過去經驗來看，國內7月至9月都是M痘流行高峰期，主因跟國人趁暑期出國、夏季大型人潮聚集及社交活動眾多有關，呼籲高風險民眾接種疫苗及自身防護。

台灣在2022年6月23日，將M痘列為第二類法定傳染病後，截至今年7月14日止，累計確診473例病例，包括441例本土及32例境外移入；其中今年累積確診17例本土及4例境外移入病例（中國2例、香港及泰國各1例）。

疾管署統計，截至7月13日，有9萬9661人接種1劑M痘疫苗，完成2劑疫苗接種為6萬8484人，顯示仍有3萬1177人、佔31%待接種第2劑疫苗。接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，可高達9成保護力。

疾管署呼籲，符合M痘疫苗接種條件民眾儘速接種，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者。