博愛座改優先席 交通部：與衛福部訂圖示並宣導

火鍋是台灣人喜愛的美食之一，但整鍋吃下肚熱量飆升，「日式涮涮鍋」正成為近年減重族的熱門選擇。不少人好奇，這種「邊煮邊吃」的清淡火鍋，真的有助於瘦身嗎？日本營養師麻生れいみ在「Women’s Health」指出，只靠改變飲食方式，在三個月內瘦下10公斤，關鍵就在「聰明吃涮涮鍋」。

2025-07-15 15:51