博愛座改優先席 交通部：與衛福部訂圖示並宣導
立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案，將現行博愛座改為優先席。交通部說，將修正大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，後續與衛福部訂定優先席統一圖示與宣導措施。
交通部表示，立法院三讀通過身心障礙者權益保障法第53條修正草案後，將配合修正大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，法規修正預告期約2個月，將蒐集外界意見。
交通部指出，7月底前將與衛福部討論，針對優先席標示訂定統一圖示，以及研議「優先席」多元宣導措施，供各大眾運輸工具業者運用、宣導。
台鐵指出，目前EMU800型部分編組及EMU900型區間車，均已將「優先座」詞句納入標示，其餘車型標示「博愛座」部分，待相關子法修正及交通部統一訂定「優先席」標準圖示後，各型區間車再全面配合更新圖示及用語，預計作業期程約4個月。
高鐵表示，待細部圖案標示統一公布後，隨即將配合辦理。
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