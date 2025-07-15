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明年啟用！台鐵耗資近4億升級電話系統 強化颱風、地震應變

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環島自動電話系統架構圖。圖／台鐵提供
環島自動電話系統架構圖。圖／台鐵提供

為提升行車安全及內部通訊效率，台鐵公司啟動「電務智慧化提升計畫」，自2024年起全面汰換環島自動電話系統及有線調度電話系統，以改善通訊品質，強化列車調度與緊急應變能力，總經費近4億元，預計2026年8月完工、年底前啟用。

台鐵全長1065公里、共242個車站，列車調度及人員聯繫依賴自動電話統與有線調度電話等2大電話系統，但由於設備老舊、原廠停產，維修困難且通訊品質受限。台鐵電務處副處長曾喜盤今表示，調度電話是台鐵列車運行與緊急應變的重要工具，尤其在颱風、地震等天然災害導致列車停駛時，更仰賴穩定的通訊以便迅速調整旅運計畫。

為此耗資3.9億元啟動電務智慧化提升計畫，台鐵全面汰換環島自動電話系統與有線調度電話系統，更新後的系統將具備更穩定的連線品質及更直覺的操作介面，有助調度人員快速掌握現況、做出即時決策。

本計畫自2024年3月21日開工，更新內容包含網路交換機4套（1+1備援）、交通機閘道器56處、自動交換機工作站4套、通訊閘道器169台、行車調度有線電話總機2套、調度台整合型觸控終端機21套、查修工作站主機19套。

曾喜盤指出，這次耗資近3.9億元全面導入光纖傳輸及網路交換設備，取代舊有的銅纜與傳統交換機，可有效提升訊號穩定度與清晰度。

針對自動電話系統及有線調度電話系統的差異，曾喜盤說明，自動電話系統主要提供車站行政作業使用，有線調度電話系統則提供行控中心人員使用，2個系統分別於1991年、2004年建置完成，預計將於2026年底前，全部更新為光纖網路。

曾喜盤表示，汰換成新設備後，預估每年可減省電費超過30萬，光是4套網路交換機就可減省約28萬電費，且設備採用通用IP技術，成本低、維護方便，還能響應政府節能減碳政策。

另外，台鐵也於2024年建置完成IP-MPLS環島骨幹網路，此次電話系統升級與骨幹網整合，可有效降低固定電路障礙造成的中斷風險。新系統具備自動被元、雙系統網管功能，能加快障礙偵測與排除。

有線調度電話設備。圖／台鐵提供
有線調度電話設備。圖／台鐵提供
有線調度電話系統行控員操作畫面。圖／台鐵提供
有線調度電話系統行控員操作畫面。圖／台鐵提供
自動電話系統設備。圖／台鐵提供
自動電話系統設備。圖／台鐵提供

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