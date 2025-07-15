糖尿病也能吃糖？營養師揭關鍵「2點」：低血糖才更危險

糖尿病患者面對飲食選擇常常感到焦慮，尤其「能不能吃糖」更是一大困惑。營養師林世航指出，其實糖尿病患者幾乎沒有「絕對不能吃」的食物，包含糖類，只是需掌握攝取的份量與時機，才能有效控糖又維持生活品質。

林世航在「健康2.0」中表示，糖類大致可分為「蔗糖」與「果糖」兩類，前者易被人體快速吸收，導致血糖上升速度快；若糖尿病患者血糖控制不佳，容易出現波動大、併發症風險增加的情形。相較之下，果糖對血糖的影響較小，但會在肝臟中代謝為脂肪，長期攝取恐導致脂肪肝與高血脂。

對於是否完全禁止甜食，林世航認為，若血糖控制穩定、用藥與胰島素使用得當，偶爾攝取一點糖並非完全禁忌，但若糖友本身血糖控制不佳、未規律服藥或常有飲食失控情況，則建議暫時避免攝取糖類食物，以「穩定血糖」為首要目標。

林世航也提醒，對糖尿病患者來說，真正危險的是「低血糖」。出現冷汗、頭暈、心悸等症狀時，應立即補充糖分，避免引發昏迷或休克。他建議可攝取一份含15克糖的食品，如一瓶養樂多、一罐汽水、120c.c.果汁等，補糖後應等待10至15分鐘，觀察症狀是否緩解，並再測一次血糖。若血糖未恢復，才進一步再補充15克糖分。切忌「一次吃到舒服為止」，以免從低血糖轉為高血糖。

他最後強調，糖尿病飲食不在於「絕對不能吃」，而是學會選擇時機、掌握分量，並與醫療團隊配合，建立長期可持續的飲食習慣。糖友應養成定期量測血糖的習慣，了解自己對各類糖分的反應，更有助於長期控糖與預防併發症。