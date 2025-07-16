韓系美妝正夯！Coupang酷澎集結20+正韓品牌限時6折起，新客享LINE Pay 50點回饋

超過20個人氣韓國美妝保養品牌齊聚Coupang酷澎「韓國美妝大賞」最快隔日到貨！ 圖／Coupang 提供

在韓流持續席捲全球之際，韓系美妝以獨具風格的潮流妝感，成為全球消費者追捧的焦點，連帶衍生出多樣化商品與仿妝、假貨現象，展現其驚人的市場影響力。根據國際市場預測研究機構 GrandViewResearch 指出，全球韓系美妝市場產值正以年均 11% 的速度持續擴張。從對創新保養配方的渴望，到天然有機成分的流行，加上K Pop 文化影響力與高顏值包裝設計加乘，韓系美妝不只是網紅追捧，更已成為美妝愛好者每天上妝時的靈感來源。

看準「不必飛韓國也想搶先體驗美妝潮流」的消費趨勢，美商Coupang 酷澎即日起至 7 月 21 日隆重推出「韓國美妝大賞」，攜手超過 20 家深受歡迎的韓系美妝品牌，單品限時優惠最低6折起。多款彩妝人氣商品與大容量囤貨好物，不必再等候代購或飛韓國，即可透過Coupang酷澎最快隔日到貨的「火箭速配」配送到府，第一時間將最新美妝趨勢送上門，在盛夏閃耀出個人光彩。

台灣LG生活健康總經理翟守信表示，「韓國美妝產品以卓越品質與創新美學，深受全球消費者喜愛，也在台灣市場引起廣大共鳴。台灣LG生活健康期待與Coupang 酷澎攜手，將旗下優質品牌所傳遞的美麗哲學與自信魅力，呈現給台灣消費者。」台灣LG生活健康旗下有多個知名肌膚保養與彩妝品牌，深具台灣顧客喜愛，包含The Face Shop、sooryehan 秀雅韓、belif、CNP Laboratory、VDL、Freshian等，現已全面上架 Coupang 酷澎，讓保養妝容煥然升級。

不僅商品具有正品保證，Coupang酷澎持續以便利及安全的行動支付增進顧客體驗， 本月和LINE Pay合作發放回饋券，指定「新澎友」7月16日前於Coupang酷澎結帳金額滿51元就可領取LINE Points 50點回饋【註】，輕鬆入手「韓國美妝大賞」人氣選品。

2025最夯: 水光肌X果凍唇Coupang 酷澎開啟夏日光感濾鏡

Coupang 酷澎此次「韓國美妝大賞」網羅面膜、氣墊粉餅、唇釉、腮紅、修容、眼影筆與眼線等全品項正韓人氣美妝，品牌保證、質感到位。今夏水光肌首推 TIRTIR「紅氣墊」，主打高遮瑕與長效定妝，推出 18g 與 4.5g 兩種尺寸，兼具造型與便利性，風靡韓國SNS社群與美妝部落客圈；玻尿酸保濕專家 Torriden 的「5D 玻尿酸保濕系列」廣受敏弱肌喜愛，還有 the SAEM 得鮮的輕薄筆狀完美遮瑕液等，都能在Coupang酷澎輕鬆購入。

Coupang 酷澎「韓國美妝大賞」網羅面膜、氣墊粉餅、唇釉、腮紅、修容、眼影筆與眼線等全品項正韓人氣美妝，品牌保證、質感到位。 圖／Coupang 提供

精巧吸睛的包裝設計同樣是韓系彩妝的一大魅力。Coralaze 鎖水光彩唇釉以鑰匙鎖造型致敬韓國經典景點「情人鎖」，旋轉開即可塗抹水潤唇色；too cool for school Artclass 羅丹定妝控油蜜粉餅（薰衣草紫）含微細柔焦粉體，幫助提亮膚色，特別適合偏黃或疲憊肌膚使用，妝容瞬間綻放自然光感；再搭配 SO NATURAL FIXX 全天候超完美定妝噴霧，讓妝容持久服貼一整天。

想打造韓系透亮肌，日常保濕與提亮同樣關鍵。BANILA CO 芭妮蘭 ZERO 零感肌瞬淨卸妝霜為 Coupang 酷澎台灣熱銷卸妝品，一罐搞定全臉清潔、洗後不乾澀。居家保養首選LINDSAY 杯裝軟粉面膜，在家享受SPA 級護膚感，立見彈性與光澤；進階推薦 Sooryehan 秀雅韓彈力面霜，提供深層滋養，增進緊緻柔滑感。

Coupang 酷澎致力打造令人驚艷的未來商務模式，將深受消費者喜愛的韓系美妝品牌與熱銷品項，透過快速配送與實惠價格，陪伴顧客美美一夏。

韓系彩妝受到年輕族群喜愛，Coupang酷澎以火箭速配快速將美麗自信送到顧客手裡。 圖／Coupang 提供

【註】LINE Points 50點回饋指定顧客需事先透過LINE Pay官方帳號領取優惠券。詳細活動辦法依LINE Pay官方公告為主。