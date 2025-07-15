恐怖！75歲以上高齡駕駛撞死路人、單車機車騎士風險為年輕族群2.44倍

高齡駕駛事故頻傳，引發社會關注，交通部緊急重新研擬高齡駕駛人換照方案，換照年齡從75歲下修至70歲，另加強測驗項目，新增危險感知及交安教育課程，新制預計2026年實施。但是，這項交通新制引發部分民眾不滿，認為是針對高齡駕駛來懲罰。

高齡駕駛安全引發熱議，包括如何協助年長者安全駕駛，台北醫學大學衛生福利政策研究中心今天舉辦「高齡駕駛管理政策行不行？交通傷害防治與長者行動權平衡研討會」，研究團隊公布最新統計分析，75歲以上高齡駕駛造成脆弱用路人死亡的風險是年輕族群的2.44倍。

所謂「脆弱用路人」，及行人、自行車及摩托車騎士，幾乎無法承受高速衝撞。數據另顯示，交通部自2017年起實施高齡駕駛人駕照管理制度，但是75歲以上駕駛事故量並無顯著下降。北醫大公共衛生學院傷害防治學研究所教授白志偉認為，高齡駕駛自身事故嚴重度升高，與共病、生理機能與認知功能退化、反應能力退化等因素相關。

白志偉指出，北醫大公共衛生學院傷害防治學研究所的團隊分析警政署資料，彙整自2011年至2023年交通事故資料庫共逾42萬6000起汽車事故案例，其中以41至64歲駕駛22萬3,303人最多，75歲以上駕駛則有6,166人。數據發現，75歲以上高齡駕駛造成行人死亡率為各年齡層最高，是41至64歲族群的2.44倍。

65歲駕駛每增加1歲，行人死亡事故風險增加了4.5%；75歲駕駛每增加1歲，行人死亡創傷風險則大幅提高了11.3%。隨著駕駛年齡愈高，行人死亡創傷風險也愈高，研究團隊也發現，高齡駕駛造成的自身傷害也與年紀呈正成長，統計65歲以上汽車駕駛每增加1歲，自身死亡創傷風險分別增加了8.8%。

交通部自2017年實施高齡換照管理制度，希望維護年長者行車安全並保障用路人交通安全，但檢視資料庫數據發現成效有限，包括65至74歲及75歲以上汽車駕駛所造成的交通事故並未有顯著下降。值得注意的是，無照駕駛衝擊用路人的安全，一旦高齡又無照駕駛造成的傷害更是倍數以上成長。

以65至74歲駕駛者為例，無照駕駛比有照駕駛造成行人、單車族及機車騎士等脆弱用路人死亡事故風險增加1.82倍，75歲以上則提高為3.18倍，白志偉進一步分析，單就造成行人死亡交通事故來看，75歲以上的無駕照者則為41至64歲無駕照者的3.25倍。

除了事故的數字分析，白志偉認為，高齡駕駛者的視、聽覺退化，對於外在交通環境的感覺能力也降低。尤其是白內障、青光眼或糖尿病引起的視網膜病變，不僅有眩光敏感、夜間視力退化，視野範圍也限縮。高齡駕駛管理制度應強化現行道路工程環境，例如開闊視線、避免死角，搭配相關配套才能增加行人安全保障。