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公費流感抗病毒藥劑對象 8月起增產婦、肥胖兒少

中央社／ 台北15日電

疾管署今天宣布，自8月1日起，公費流感抗病毒藥劑適用對象，增列「產後2週內的婦女」及符合「兒童青少年肥胖定義」的類流感患者，預估約50萬人受惠。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報中說明，根據國際指引、相關醫學會及文獻資料顯示，「產後2週內的婦女」於生理上仍處於免疫系統尚未完全恢復階段，感染流感後發生併發症及死亡風險都相對較高。

此外，羅一鈞表示，肥胖者感染流感後，住院率較高且恢復狀況也較差，但原條件限定為「BMI大於等於30」，未能含括兒童青少年BMI肥胖定義，這次予以明確定義，增列「未滿18歲兒童青少年BMI超過同齡第95百分位」。

羅一鈞說，國內前述兩類對象人口數，估計分別為13.5萬人和36.7萬人，自今年8月1日起，如有類流感症狀，經醫師評估須用藥治療者，即可開立公費藥劑。

疾管署說明，目前公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的全國約4000家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙。如有危險徵兆如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等，應儘速就醫。

疾管署表示，由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

類流感 醫師

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